Türkiye enflasyonda Avrupa birincisi oldu. Bu uçuş başka uçuş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre enflasyon temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9.49 artış gösterdi, yıllık bazda ise yüzde 47.83 olarak açıklandı. On iki aylık enflasyon ise yüzde 57.45 oldu.

Türkiye, yüksek enflasyonda Avrupa ülkeleri arasında zirvede yer aldı.

Trading Economics'in verilerine göre, yüzde 47.83'lük enflasyon oranıyla Türkiye, ilk sırada yer alırken, Macaristan 20.1 puanla ikinci sırada yer aldı.

Macaristan'ı yüzde 13.7'lik enflasyon oranıyla Sırbistan, yüzde 13.2'lik oranıyla Moldova takip etti.

Avrupa'nın en yüksek enflasyona sahip 10 ülkesi şöyle oldu.

Ülke Enflasyon Oranı

Türkiye %47.83

Macaristan %20.1

Sırbistan %13.7

Moldova %13.2

Ukrayna %12.8

Slovakya %10.88

Polonya %10.8

Romanya %10.25

Çekya %9.7

İsveç %9.3

DÜNYADA 8. SIRADA YER ALDI

Türkiye, yüksek enflasyonda dünyada 8. sırada yer aldı.

Venezuela, yüzde 404'lük enflasyon oranıyla ilk sırada görüldü.

Venezuela'yı yüzde 254'lük oranıyla Lübnan, yüzde 139'luk oranıyla Suriye izledi.

Dünyada en yüksek enflasyona sahip olan ülkeler şöyle sıralandı:

Ülke Enflasyon Oranı

Venezuela %404

Lübnan %254

Suriye %139

Arjantin %116

Zimbabwe %101

Sudan %63.3

Surinam %54.2

Türkiye %47.83

Haiti %46.4

Küba %45.48

G20 ÜLKELERİ ARASINDA 2. SIRADA

Türkiye ayrıca G20 ülkeleri arasında yüksek enflasyonda ikinci sırada yer aldı.

İlk sırada yüzde 116'lık enflasyon oranıyla Arjantin yer aldı.

Arjantin'i 47.83'lük oranıyla Türkiye ve yüzde 7.9'luk oranıyla İngiltere izledi.

G20 ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip 10 ülke şöyle oldu:

Ülke Enflasyon Oranı

Arjantin %116

Türkiye %47.83

İngiltere %7.9

Almanya %6.17

İtalya %6

Avustralya %6

Güney Afrika %5.4

Euro Bölgesi %5.3

Meksika %5.06

Hindistan %4.81