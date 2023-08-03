Türkiye enflasyonda Avrupa birincisi oldu. Bu uçuş başka uçuş

Türkiye, yüzde 47.83 ile yüksek enflasyonda Avrupa ülkeleri arasında birinci, G20 ülkeleri arasında ikinci ve dünyada sekizinci sırada yer aldı.

Türkiye enflasyonda Avrupa birincisi oldu. Bu uçuş başka uçuş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre enflasyon temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9.49 artış gösterdi, yıllık bazda ise yüzde 47.83 olarak açıklandı. On iki aylık enflasyon ise yüzde 57.45 oldu.

Türkiye, yüksek enflasyonda Avrupa ülkeleri arasında zirvede yer aldı.

Trading Economics'in verilerine göre, yüzde 47.83'lük enflasyon oranıyla Türkiye, ilk sırada yer alırken, Macaristan 20.1 puanla ikinci sırada yer aldı.

Macaristan'ı yüzde 13.7'lik enflasyon oranıyla Sırbistan, yüzde 13.2'lik oranıyla Moldova takip etti.

Avrupa'nın en yüksek enflasyona sahip 10 ülkesi şöyle oldu.

Ülke Enflasyon Oranı

Türkiye %47.83

Macaristan %20.1

Sırbistan %13.7

Moldova %13.2

Ukrayna %12.8

Slovakya %10.88

Polonya %10.8

Romanya %10.25

Çekya %9.7

İsveç %9.3

DÜNYADA 8. SIRADA YER ALDI

Türkiye, yüksek enflasyonda dünyada 8. sırada yer aldı.

Venezuela, yüzde 404'lük enflasyon oranıyla ilk sırada görüldü.

Venezuela'yı yüzde 254'lük oranıyla Lübnan, yüzde 139'luk oranıyla Suriye izledi.

Dünyada en yüksek enflasyona sahip olan ülkeler şöyle sıralandı:

Ülke Enflasyon Oranı

Venezuela %404

Lübnan %254

Suriye %139

Arjantin %116

Zimbabwe %101

Sudan %63.3

Surinam %54.2

Türkiye %47.83

Haiti %46.4

Küba %45.48

G20 ÜLKELERİ ARASINDA 2. SIRADA

Türkiye ayrıca G20 ülkeleri arasında yüksek enflasyonda ikinci sırada yer aldı.

İlk sırada yüzde 116'lık enflasyon oranıyla Arjantin yer aldı.

Arjantin'i 47.83'lük oranıyla Türkiye ve yüzde 7.9'luk oranıyla İngiltere izledi.

G20 ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip 10 ülke şöyle oldu:

Ülke Enflasyon Oranı

Arjantin %116

Türkiye %47.83

İngiltere %7.9

Almanya %6.17

İtalya %6

Avustralya %6

Güney Afrika %5.4

Euro Bölgesi %5.3

Meksika %5.06

Hindistan %4.81

İlgili Haberler
Enflasyon onlara yaradı milyoner oldular
TÜİK temmuz enflasyonunu açıkladı
ENAG temmuz enflasyonunu açıkladı
İstanbul'un enflasyonu açıklandı
Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Terör örgütü İstanbul'da bir AVM'yi kana bulayacaktı Güncel
Terör örgütü İstanbul'da bir AVM'yi kana bulayacaktı
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama Güncel
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Eze İstanbul'dan ayrılmadı Spor
Eze İstanbul'dan ayrılmadı
Son dakika.. Son dakika.. TBMM 8 Ağustos'ta olağanüstü toplanacak Güncel
Son dakika.. Son dakika.. TBMM 8 Ağustos'ta olağanüstü toplanacak
Günün karikatürü. Emre Ulaş AKP'ye oy verenlerin evdeki durumunu çizdi Güncel
Günün karikatürü. Emre Ulaş AKP'ye oy verenlerin evdeki durumunu çizdi
Erdoğan'dan Yüksek Askeri Şura kararlarına ilişkin açıklama Güncel
Erdoğan'dan Yüksek Askeri Şura kararlarına ilişkin açıklama
Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması. Fenerbahçe'ye şart koştular Spor
Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması. Fenerbahçe'ye şart koştular