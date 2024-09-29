Türkiye Futbol Federasyonu'nda sürpriz ayrılık! Oğuz Çetin ile yollar ayrıldı

İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli takımlar bünyesinde önemli değişikliklere gidiyor.

Bu kapsamda, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile yollarını ayırma kararı aldı.

Oğuz Çetin'in ayrılığı, federasyonun milli takım yapısında köklü değişiklikler yapma planlarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Ali Koç TFF'den istediğini söküp aldı. Şerafettin Tilki ortaya çıkardı

Ayrıca, Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü görevini yürüten Levent Sürme ile de vedalaşıldı. Sürme'nin yerine, eski milli futbolcu Gökhan Gönül getirildi.

Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun ise TFF bünyesinde farklı bir departmana atanacak.

TFF'nin bu hamleleri, milli takım yapısında yaşanacak köklü değişimlerin habercisi olarak görülüyor.

İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı. UEFA'dan TFF'ye atama

OĞUZ ÇETİN KİMDİR?

Oğuz Çetin, 15 Şubat 1963 tarihinde Sakarya'da doğmuş Türk eski millî futbolcu ve teknik direktördür. Futbol kariyerine Almanya'da FC Bobingen takımının altyapısında başlamış, ardından Türkiye'ye dönerek Sakaryaspor'da oynamıştı. Orta saha (oyun kurucu) mevkiinde forma giyen Çetin, 1988 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve burada uzun yıllar başarıyla oynamıştı.

Türkiye liginde 503 karşılaşmada forma giymiş olan teknik direktörlük kariyeri, futbolculuk kariyerinin sona ermesinin ardından başladı. 2000-01 sezonunda Fenerbahçe'de Mustafa Denizli'nin yardımcı antrenörü olarak göreve başladı.

Daha sonra Werner Lorant ile de aynı görevde çalıştı. 2002 yılında, Werner Lorant'ın görevden alınmasının ardından Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak atandı. Ancak, bu dönemde takımın performansı beklentilerin altında kaldı ve kısa süre sonra görevden ayrıldı.

Çetin, Fenerbahçe'deki görevinden sonra Kayseri Erciyesspor, Gençlerbirliği ve Diyarbakırspor gibi takımlarda teknik direktörlük yaptı.

Çetin ayrıca, Türkiye milli takımında yardımcı antrenör olarak da görev aldı ve Fatih Terim ile Guus Hiddink gibi isimlerle çalıştı Çetin, Çetin son olarak TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü görevini yürütüyordu.