Ali Koç TFF'den istediğini söküp aldı. Şerafettin Tilki ortaya çıkardı

Koç…

Bu grup ülkemizin en büyük holdingi olarak biliniyor. Enerjiden, bankacılığa, beyaz eşyadan akaryakıta kadar geniş yelpazede ekonomi çarkının başında bulunuyor.

Koç grubunun veliahtı Ali Koç. Fenerbahçe ve aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı.

Ali Koç, Federasyon başkanından ne ister acaba.

Hiç düşündünüz mü..

MHK şikayetleri.

PFDK kararları..

Yabancı sayısı…

Hayır, hayır. Ben kere hayır.

Uzatmayalım: Para, para, paraaa..

Yer RİVA. Futbol Federasyonu merkezi.

Yeni sponsor Nesine ile anlaşma töreni öncesi.

Koç, direkt başkanın odasına giriş yaptı.

Hemen perdenin arkasına geçtim tabii!..

Gelsin çaylar, gitsin kahveler. Derken Nesine CEO'su Halit Günbakanoğlu geldi makama..

Koç, İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan para istedi.

Koç, “Başkan marka değeri için Nesine ile anlaşma çok güzel. Bizim de daha önce ortaklığımız oldu. Pazarlık yapması zor grup. Ancak ödeyecekleri rakama en az %15 oranından zam yapsınlar. Kulüpleri temsilen buna şerh düşüyorum…” talebinde bulundu.

Bir anda sessizlik çöktü. TFF başkanı, “Benden yana sıkıntı yok. CEO burada. Mümkün ise yüzde 20 yapsınlar…” diye destek oldu.

Şu birlikteliğe bakar mısınız.

Bravo. Alkışşş.

Zam talebine olumlu karşılık verildi.

Koç bu.

İşi garantiye alacak.

Söz uçar yazı kalır. Fakat o an, yazı imkansız.

Koç maşallah CİN gibi.

Zeka müthiş..

‘Peki bunu basın toplantısında medya önünde açıklayalım. Kayıtlara geçsin..’ diyerek noktayı koydu.

İmza töreninde makam odasında konuşulan konu unutuldu.

Koç, mikrofonu kapadı. Yanındaki, Hacıosmanoğlu’na usulca fısıldadı.

Kayıt altına alınmış oldu.

Böylece garanti belgesi tamamlandı.

Ve sponsorluk zamlı tarife üstünden başladı..

Tören sonrası Koç’u ilk tebrik edenler; 2 ve 3’ncü Kulüpler Birliği temsilcileri oldu. zira isim hakkı verilen bu ligler, böylece pastadan daha fazla pay almış olacaklar.

Nesine CEO'su, ‘Başkanların talebine kayıtsız kalamayız’ desede, renk attı. Kızardı, bozardı. Yukarıda ironi olabilir mi, şeklindeki düşüncesi, aşağı kata inince gerçeğe dönüştü.

Eee, para ile yatıp kalkan, başkanlar karşısında çaresiz kalır.

Normal.

Ya sevgili dostlar, güzel insanlar.

Para kasası olarak bilinen kişiler bile işte böyle artı para isterler. Bu konuda sınır yok.

Sonsuzluk var.

Ali Başkanı tebrik ediyorum. Hakkını sonuna kadar savunuyor. Aynı şekilde İbrahim başkanı da.

Şunu da belirteyim.

Geçmişin aksine, TFF ile Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı hiç böyle olmamıştı.

Ortak hareket.

Ortak menfaat.

Ortak birliktelik.

..

Ne yazsak az.

İnanın göstermelik değil.

Allah bozmasın.

Eksiltmesin, artırsın..