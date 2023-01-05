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Medya dünyasının acı kaybı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi Gültekin Tarı 5 Ocak 2023 Perşembe günü vefat etti.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 17:03
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi Sürekli Basın Kartı sahibi Gültekin Tarı vefat etti

Medya dünyasının acı kaybı
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Medyaradar'da yer alan habere göre, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Gültekin Tarı’nın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı.

TGC Yönetim Kurulu’nun yayınladığı mesajda, “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi Gültekin Tarı’yı kaybettik. Gazeteci olarak uzun yıllar görev yapan Gültekin Tarı’nın ailesine, sevenlerine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” denildi.

Gültekin Tarı’nın cenaze bilgileri belli olduğunda paylaşılacak.

GÜLTEKİN TARI KİMDİR?

1937 yılında Giresun’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü'nü bitirdi. Mesleğe 1959 yılında Vatan Gazetesi’nde düzeltmen olarak başladı. Hareket, Milliyet ve Tercüman gazetelerinde çalıştı. Evli ve bir çocuk sahibi olan Tarı Sürekli Basın Kartı taşıyordu.

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