Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden açıklama: Tolga Şardan özgür bırakılmalıdır

Gazeteci Tolga Şardan,"MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında tutuklandı.

Karara tepki gösteren meslektaşları Şardan hakkında destek mesajlarını paylaşırken, basın örgütleri de Şardan'ın serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Tolga Şardan’ın yazdığı bir yazı nedeniyle tutuklanmasına tepki gösterdi. Açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Evrensel gazetecilik değerleriyle gazetecilik yapılan ülkelerde örneğine rastlanmayan, hukukla bağdaşmayan bir tutuklama daha gerçekleşmiştir.

Üyemiz, 2021 TGC Basın Özgürlüğü Ödülü sahibi T24 yazarı Tolga Şardan 1 Kasım 2023 Çarşamba günü ‘MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu yargı raporunda neler var?’ başlıklı haberi sebebiyle Ankara’da gözaltına alınmıştır. Daha sonra aynı gün Ankara Adliyesi’nde Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmıştır.

Tolga Şardan gazetecidir. Siyasi olayların perde arkasını aydınlatmak ve yurttaşları bilgilendirmek için görevini yapmıştır. Bu tutuklamayla yine gazeteciler susturulmak istenmekte ve gözdağı verilmeye çalışılmaktadır.

"DEMOKLASİN KILICI SALLANDIRILMAKTAN VAZGEÇİLMELİ"

Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre gazeteci kamuoyunun doğru bilgilendirilme hakkından sorumludur. Ancak devleti her rahatsız eden haberde dezenformasyon yasasının gazetecilerin üzerinde demoklasin kılıcı gibi sallandırılmasından artık vazgeçilmelidir.

Gazeteciler ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığını bilmektedir. Ancak ifade özgürlüğü sadece olumlu karşılanan, zararsız haber ya da düşünceleri değil, aynı zamanda ‘devleti şoke eden, inciten, rahatsızlık veren’ düşünceleri de kapsamaktadır.

Ne yazık ki ülkemizde gazetecilerin gözaltına alınması için hukuka ve adalete uygunluk şartı aranmadan her türlü gerekçe kullanılmaktadır. Ancak bu ülkenin güçlü bir gazetecilik damarı vardır. Bu mesleği onuruyla, özveriyle yapan meslektaşlarımızı kimsenin engellemeye hakkı yoktur. Tarihe not düşen, yaşadıkları dönemin tanığı bu gazetecileri kimse unutmayacaktır. Ancak gazetecilere bu haksızlığı, zulmü, şiddeti gösterenleri kimse hatırlamayacak ve affetmeyecektir. Tolga Şardan özgür bırakılmalıdır.”