Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden açıklama: Tolga Şardan özgür bırakılmalıdır

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteci Tolga Şardan’ın ,"MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle tutuklanmasına dair bir basın açıklaması yaptı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden açıklama: Tolga Şardan özgür bırakılmalıdır

Gazeteci Tolga Şardan,"MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturma kapsamında tutuklandı.

Karara tepki gösteren meslektaşları Şardan hakkında destek mesajlarını paylaşırken, basın örgütleri de Şardan'ın serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Tolga Şardan’ın yazdığı bir yazı nedeniyle tutuklanmasına tepki gösterdi. Açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Evrensel gazetecilik değerleriyle gazetecilik yapılan ülkelerde örneğine rastlanmayan, hukukla bağdaşmayan bir tutuklama daha gerçekleşmiştir.

Üyemiz, 2021 TGC Basın Özgürlüğü Ödülü sahibi T24 yazarı Tolga Şardan 1 Kasım 2023 Çarşamba günü ‘MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu yargı raporunda neler var?’ başlıklı haberi sebebiyle Ankara’da gözaltına alınmıştır. Daha sonra aynı gün Ankara Adliyesi’nde Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmıştır.

Tolga Şardan gazetecidir. Siyasi olayların perde arkasını aydınlatmak ve yurttaşları bilgilendirmek için görevini yapmıştır. Bu tutuklamayla yine gazeteciler susturulmak istenmekte ve gözdağı verilmeye çalışılmaktadır.

"DEMOKLASİN KILICI SALLANDIRILMAKTAN VAZGEÇİLMELİ"

Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne göre gazeteci kamuoyunun doğru bilgilendirilme hakkından sorumludur. Ancak devleti her rahatsız eden haberde dezenformasyon yasasının gazetecilerin üzerinde demoklasin kılıcı gibi sallandırılmasından artık vazgeçilmelidir.

Gazeteciler ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığını bilmektedir. Ancak ifade özgürlüğü sadece olumlu karşılanan, zararsız haber ya da düşünceleri değil, aynı zamanda ‘devleti şoke eden, inciten, rahatsızlık veren’ düşünceleri de kapsamaktadır.

Ne yazık ki ülkemizde gazetecilerin gözaltına alınması için hukuka ve adalete uygunluk şartı aranmadan her türlü gerekçe kullanılmaktadır. Ancak bu ülkenin güçlü bir gazetecilik damarı vardır. Bu mesleği onuruyla, özveriyle yapan meslektaşlarımızı kimsenin engellemeye hakkı yoktur. Tarihe not düşen, yaşadıkları dönemin tanığı bu gazetecileri kimse unutmayacaktır. Ancak gazetecilere bu haksızlığı, zulmü, şiddeti gösterenleri kimse hatırlamayacak ve affetmeyecektir. Tolga Şardan özgür bırakılmalıdır.”

İlgili Haberler
AYM’den Tolga Şardan’ın tutukluluğunu etkileyecek flaş hamle
AKP'li Şamil Tayyar'dan gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasına tepki: Hukuk bir gün herkese lazım olur
Bugün tutuklanan gazeteci Tolga Şardan kendisine "Yalnız değilsin Tolga abi" denince gözyaşlarına hakim olamadı
Bugün tutuklanan gazeteci Tolga Şardan kendisine "Yalnız değilsin Tolga abi" denince gözyaşlarına hakim olamadı
Kılıçdaroğlu'ndan Tolga Şardan'ın tutuklanmasına tepki. ‘Gazeteciyi düşman görenlere yazıklar olsun’
Son dakika... Gazeteci Tolga Şardan tutuklandı
Öne Çıkanlar
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Son Haberler
Arnavutluk'ta meclis karıştı. Sis bombası attılar Dünya
Arnavutluk'ta meclis karıştı. Sis bombası attılar
Anayasa Mahkemesi’nden şikayet dilekçesi kararı Gündem
Anayasa Mahkemesi’nden şikayet dilekçesi kararı
Pınar Deniz'e Latin Amerika’dan ödül. Teşekkür videosu yayınladı Magazin
Pınar Deniz'e Latin Amerika’dan ödül. Teşekkür videosu yayınladı
Türkiye gıda enflasyonunda dünya dördüncüsü oldu Ekonomi
Türkiye gıda enflasyonunda dünya dördüncüsü oldu
AYM’den Tolga Şardan’ın tutukluluğunu etkileyecek flaş hamle Gündem
AYM’den Tolga Şardan’ın tutukluluğunu etkileyecek flaş hamle
Biden'dan Gazze açıklaması: Bir molaya ihtiyaç var Dünya
Biden'dan Gazze açıklaması: Bir molaya ihtiyaç var
Can Tanrıyar hakim ve savcıları canından bezdirmiş. Sacit Aslan açıkladı Magazin
Can Tanrıyar hakim ve savcıları canından bezdirmiş. Sacit Aslan açıkladı