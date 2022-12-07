Türkiye gıda enflasyonunda açık ara dünya şampiyonu oldu

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), ekim ayı itibariyle ülkelere göre gıda enflasyonu oranlarını paylaştı. Gıda enflasyonun yıllık bazda yüzde 99'a ulaştığı Türkiye, açık ara lider oldu.

Türkiye'ye en yakın ülke ise gıda enflasyonun yıllık bazda yüzde 42.9 seviyesinde olduğu Macaristan. Avrupa Birliği ülkelerindeki gıda enflasyonu ortalaması yüzde 17.3 olarak gerçekleşirken, G7 ülkelerinde yüzde 12.7 değerini aldı.

OECD ülkeleri arasında, yüzde 99 ile Türkiye ve yüzde 42.9 ile Macaristan'ın ardından gıda enflasyonun en yüksek olduğu ülkeler, fiyatların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33.7 artan Litvanya ve yüzde 29.5 artan Letonya oldu.

OECD ülkeleri arasında en düşük gıda enflasyonu ise yüzde 4 ile İsrail, yüzde 4.2 İsviçre ve yüzde 6.4 ile Japonya'da görüldü.

Büyük ülkeler arasında; Almanya'nın gıda enflasyonu yüzde 19.2, Birleşik Krallık'ın yüzde 16.4, Fransa'nın yüzde 12.9, ABD'nin ise yüzde 12.4 olarak gerçekleşti.

OECD, gıda enflasyonun yüzde 16.1'e çıkarak Mayıs 1974'ten sonra en yüksek seviyeyi gördüğü notunu paylaştı. Verilere göre, gıda enflasyonu OECD'nin 38 üye ülkesinin 33'ünde yükseldi.



SEKTÖR TEMSİLCİLERİ UYARIYOR: GIDA FİYATLARINA YENİ ZAMLAR YOLDA

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünya genelinde gıda fiyatlarının düştüğünü açıklarken Türkiye’de gıda enflasyonu önceki gün yüzde 102.55 olarak açıklandı. Enflasyonda en çok fiyat artışının ulaştırmada olması ise sanayici ve çiftçiyi endişelendiriyor. Zamların durmayacağını belirten sektör temsilcileri gübreden elektriğe her alanda fiyat artışlarının sürdüğünü kış aylarının daha zor geçeceğini savunuyor.

Cumhuriyet’ten Ali Can Polat imzalı habere göre, Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, çözümü tarlada değil markette aradıkları sürece artışın devam edeceğini belirterek, “Gübrede yıllık fiyat artışı yüzde 230’u buldu. Hava soğudu seraları ısıtmak için elektrik faturaları artıyor. Gıda fiyatlarının düşüşü için tek yöntem girdi fiyatlarının düşmesi. Yoksa ne yaparsanız yapın düşmez” diye konuştu.

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan da ulaştırmadaki fiyat artışlarının tarım ürünlerinin taşınmasında sorun yarattığını belirtti. Tavşan, “Antalya’dan bedava domates bulsanız İstanbul’a getirmeniz 5 lira tutuyor. Dolayısı ile 10 liranın altına bir şey yemek mümkün değil. Sebze ve meyvede kış nedeniyle yeni fiyat artışları da gelecek” diye konuştu.

Dünyada fiyatları gerilerken Türkiye’de artan süt ve süt ürünlerinde de yeni zamların geleceği belirtiliyor. Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, üreticinin kazanmadığı bir model uygulandığını belirterek “Önce yetiştiriciyi teşvik edecek bir sistem lazım. Ayrıca bizim enflasyon sepetinde tek bir ürünümüz var onun dışındaki ürünler sanayiciden çıkıyor. Onlara sormak lazım pahalılığı” dedi.

Sanayici ise üretici fiyatları ile tüketici fiyatları endeksindeki farka vurgu yapıyor. İsim vermeden konuşan gıda sanayicileri, “Bu elektrik ve doğalgaz fiyatları ile nasıl düşürelim fiyatları? Şimdi ücret zammı geliyor, bir de enerji zammı bekleniyor. Bunlar gelince daha da artacak” diye konuştu.