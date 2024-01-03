Türkiye gri listeden çıkmaya çalışıyor. Yapılan son hamle

Ekonomim'den Mehmet Kaya'nın haberine göre; Türkiye, siyaset, ekonomi ve dijitalleşme alanlarında yaptığı gelişmelere rağmen, uluslararası hukukta FATF Gri Listede yer alıyor. Bu durum, 2021’de Türkiye’nin gri listeye dahil edilmesiyle ortaya çıktı. Ekonomik ve hukuki çevreler, bu durumun değiştirilmesi gerektiğini savundu.

2022’de Türkiye’nin ilerleme kaydettiği ve 2023’te teknik olarak yeşil ışık aldığı görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şubat 2024’te yapılacak olan FATF Genel Kurulu’na hazırlanmak için, kripto para konusunda bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirtti. FATF’ın Türkiye’yi bir sonraki değerlendirmeye alacağı tarih Aralık 2025, karar raporunun açıklanacağı tarih ise Haziran 2026. Son raporda, Türkiye’nin değerlendirme süreçlerini atladığı ancak “çaba gösterdiği” ifade edilerek yeşil ışık verildi.

KRİPTO PARA DÜZENLEMESİ, KARA PARA AKLAMA VE TERÖR FİNANSMANI…

Mehmet Şimşek, Kasım ayında kripto para yasasını gündeme getirerek, yasal düzenleme için kamuoyunu harekete geçirdi. Ancak bu süre zarfında, yasa tasarısı TBMM’ye sunulmadı ve yasa içeriği hakkında bir bilgi verilmedi. Ocak ayında, yasanın TBMM’ye gönderileceği duyuruldu.

Kripto para düzenlemesi, kara para aklama ve terör finansmanı gibi suçlara karşı önlem almayı amaçlıyor. Türkiye, bu suçlarla mücadele eden uluslararası yapılarla iş birliği yaparak, bu süreci destekliyor.

FATF’ın Şubat’taki toplantısında, Türkiye’nin gri listeden çıkması kesin değil. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu konuda halkı bilgilendirdi.

Türkiye, 2023’te FATF’ın raporunda sadece bir aykırılık kaldığını gösterdi. Türkiye, kripto para yasasını da çıkararak, teknik olarak tüm aykırılıkları giderdi. FATF’ın bunu onaylaması, Türkiye’nin ekonomik ve hukuki durumunu iyileştirecek.