Turistler Türkiye'yi çözdü. Onlar da kredi kartına dayandı

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Turistler Türkiye'yi çözdü. Onlar da kredi kartına dayandı
Visa 2023 Seyahat Trendleri Araştırması’na göre turistlerin %57’si ödemelerini kartla yaparken, seyahat başına 2.900 dolar harcıyor.

Dijital ödeme şirketi Visa'nın yaptırdığı 2023 Global Seyahat Trendleri Araştırmasının sonuçları açıklandı. Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin tercihleri ve harcama alışkanlıkları belli oldu. İşte o araştırmanın sonuçlarına göre, turistler de bir davranışlarıyla Türklere benzediler. Peki o davranış neydi? İşte bu sonucu Global Seyahat Trendleri araştırması verdi.

KART KULLANANLAR TEMASSIZ ÖDEME YAPIYOR

Araştırmaya göre turistlerin %57’si ödemelerini kartla yapıyor. Tercih etmedeki en önemli nedenleri ise yaygın kart kabulü, ATM’lerde kartların geçerliliği ve kişisel tercihler olarak sıralanıyor. Kart kullananların %83’ü ödemelerini temassız yapıyor.

ÜLKEMİZİN UCUZ OLMASI

Ülkemizi en çok çocuklu ailelerin tercih ettiği gözlemlenirken, her 10 yabancı turistten 4’ünün bir yıl içinde yeniden gelmeyi planladığı da ortaya çıktı. Türkiye'yi çekici kılan nedenlerin başında da yüzde 54 ile lezzetli yemekleri, yüzde 42’si için bütçe dostu olması ve yüzde 41 ile cazip alışveriş fırsatları sunması. Aynı zamanda Türkiye, en çok Almanya, İngiltere, ABD ve Orta Doğu ülkelerinden gelenler için cazip bir destinasyon olarak karşımıza çıkıyor.

ÇOCUKLU AİLELER YÜKSEK HARCIYOR

Araştırma sonuçlarına göre; Türkiye’ye gelen yabancı turistler seyahat başına ortalama 2.900 dolar harcarken, en yüksek harcamayı 4.015 dolar ile çocuklu aileler yapıyor.

ORTALAMA 11 GECE KONAKLANIYOR

Aynı zamanda araştırma ülkemize gelen turistlerin ortalama 11 gece konakladığını gösteriyor. %80'i konaklamak için otelleri tercih ederken en çok konaklayanlar yüzde 91 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 89 ile Almanya ve yüzde 84 ile İngiltere vatandaşları başı çekiyor.

TURİZM GELİRLERİNİ DESTEKLEDİKLERİNİ AÇIKLADI

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin şunları açıkladı; “Ortaya çıkan sonuçlar, Türkiye’deki turizm sektörü için önemli veriler barındırıyor. Bu yıl Visa olarak Türkiye’de 40’ıncı yılımızı kutlayacağız. Marka olarak Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin rahat ve güvenli ödeme yapabilmeleri yolunda bir köprü olduk. Ülkemize döviz bazlı turizm gelirlerinin akışını sağlayan altyapımız sayesinde bu rolümüzü en iyi şekilde yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

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