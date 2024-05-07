Türkiye için çok önemli toplantı yapıldı. Reuters herkese bu haberi geçti

“HAZİRAN AYINDA GRİ LİSTEDEN ÇIKMA SÜRECİ TAMAMLANACAK”

Türkiye’nin gri listede olmasına yönelik Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından geçtiğimiz Şubat ayında yapılan açıklamada, FATF ile Türkiye'yi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmaların tamamladığı aktarılmıştı. Şimşek, Haziran ayında yapılacak yerinde denetim ile gri listeden çıkma sürecinin tamamlanacağını belirtti.

Birkaç gün süren toplantılara ilişkin bilgi sahibi bir kaynak, "yerinde" yapılan ziyaretin Türkiye'nin kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadele konusundaki ilerlemelerini değerlendirmek için gerçekleştirildiğini açıkladı.

İsmi açıklanmayan kaynak, ekibin raporunun FATF'nin 28 Haziran'daki genel kurul toplantısında alınacak karara temel oluşturacağını vurguladı.