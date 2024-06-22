Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte A Milli Takım'ın gruptan çıkmasının formülü

A Milli Takımımız, EURO 2024'te F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenmişti. İkinci maçında ise Portekiz'e 3-0 yenildi.

Gruptaki diğer maçta ise Gürcistan ile Çekya 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçlardan sonra gruptaki puan durumu şöyle oluştu:

PORTEKİZ 6 puan

TÜRKİYE 3 puan

ÇEKYA 1 puan

GÜRCİSTAN 1 puan

Gruptaki son maçlarda Türkiye ile Çekya, Portekiz ile de Gürcistan karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Grupta Portekiz çıkmayı garantiledi. Türkiye nasıl çıkar?

- Gruptaki son maçta Çekya'yı yenmesi halinde 6 puanla grup ikincisi olarak çıkar.

- Çekya ile berabere kalması durumunda 4 puana ulaşacak. Gürcistan sürpriz yapıp Portekiz'i yense bile ikili averajda üstün olduğu için yine grup ikincisi olarak çıkar.

- Çekya'ya yenilirse, Gürcistan da Portekiz'e puan kaybederse en iyi 3. olması halinde çıkar. Onda da gruplardaki diğer sıralamalar belirleyici olacak.