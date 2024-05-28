Türkiye gurbetçilere de pahalı: "20 liraya midye mi olur? Dolarla midye ne alaka"

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Türkiye gurbetçilere de pahalı: "20 liraya midye mi olur? Dolarla midye ne alaka"

Almanya'dan İstanbul'a gezmeye gelen bir gurbetçi, İstiklal Caddesi'nde bir midyenin 20 TL olduğunu öğrenince isyan etti. "Bir midye 20 lira mı olur? 3-4 liraydı." diyerek tepkisini dile getiren gurbetçi, birçok kişinin duygularına tercüman oldu.

Almanya'dan İstanbul'a gezmeye gelen bir gurbetçi, İstiklal Caddesi'nde bir midyenin 20 TL olduğunu öğrenince şaşkınlık ve isyan yaşadı. Caddenin ünlü midyecilerinden birinde midye fiyatlarını öğrenen gurbetçi, "Bir midye 20 lira mı olur? 3-4 liraydı." diyerek tepkisini dile getirdi.

O anlar, çevredeki insanların da dikkatini çekti. Midye satıcısının "Abi o zaman dolar ne kadardı?" şeklindeki yanıtı üzerine gurbetçi, "Dolarla midyenin ne alakası var ya?" diyerek, fiyatı savunan midyeciye yönelik tepkisini dile getirdi.

Bu olay, İstiklal Caddesi'nde sıkça karşılaşılan fiyat şaşkınlıklarından biriydi. Gurbetçinin isyanı, birçok kişinin de duygularına tercüman oldu. Sosyal medyada da geniş yankı bulan bu olay, tüketici fiyatları ve döviz kurları arasındaki ilişkiye dair bir tartışma başlattı.

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