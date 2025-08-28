Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün acı günü

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Taha Akgül önceki gün vefat eden dedesi Abdullah Akgül'ü son yolculuğuna uğurladı.

Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi ve Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Taha Akgül’ün önceki gün vefat eden 88 yaşındaki dedesi Abdullah Akgül, son yolculuğuna uğurlandı.

TGF Başkanı Taha Akgül’ün dün vefat eden dedesi Abdullah Akgül için Sivas Ayyıldız Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan namazın ardından Akgük’ün naaşı, Yukarı Tekke mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Taha Akgül ve yakınları, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, şube müdürleri, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Sivasspor’un takım kaptanı Uğur Çiftçi, spor camiasından isimler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Taha Akgül, cenazede taziyeleri kabul etti.

