Türkiye Hollanda maçının sonucunu açıkladı

A Milli Takım'ın başında 2017-2019 tarihlerinde teknik direktör olarak görev yapan Mircea Lucescu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Türkiye'nin Hollanda'yı yenerek, yarı finale çıkacağına inandığını söyledi.

Romanya'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan elenmesiyle Almanya'dan Bükreş'e dönen Lucescu, AA'ya telefonla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsviçre ile turnuvanın en iyi çıkış yapan takımı olduğunu ifade etti.

"ÇOK HATA YAPTILAR

Şampiyonada Doğu Avrupa'yı temsil eden tek takımın Türkiye olduğunu belirten 78 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Balkanlardan bir sürpriz çıkmadı. Romanya, zayıf kaldı ve elendi. Romanya son maçında Hollanda'ya karşı kötü oynadı. Önceki mücadelelerini beğendim ama son karşılaşmada çok hata yaptılar." dedi.

"TÜRKİYE VE İSVİÇRE HARİÇ"

EURO 2024'te büyük takımların bir kazaya uğramadan yoluna devam ettiğini anımsatan Lucescu, "İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa, Portekiz ve Hollanda devam ediyor, sadece devlerden İtalya turnuvaya veda etti. Çok büyük bir sürprizin yaşandığın bir turnuva değil. Tabii Türkiye ve İsviçre hariç. Bu iki ülkenin turnuvada adından söz ettireceğini düşünüyorum." diye konuştu.