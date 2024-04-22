Türkiye için flaş iddia. Suudi gazetesi ve İsrail basını yazdı

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Türkiye için flaş iddia. Suudi gazetesi ve İsrail basını yazdı
İsrail ve Arap basınında, Hamas'ın, Katar'daki politbürosunu Türkiye ya da Cezayir’e taşıyabileceği iddia edildi.

Hamas’ın lideri Haniye’nin siyasi merkezini Katar’dan taşımayı düşündüğü iddia edildi.

Hem Suudi hem de İsrail basınında Hamas’ın merkezini Doha'dan Türkiye'ye taşımayı planladığı yazıldı.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşen Haniye’nin bu düşüncesi hakkındaki iddia gündem oldu.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Hamas'ın siyasi merkezini Katar'dan taşımak için iki ülkeyle görüşmeler yürüttüğünü iddia etmişti.

Wall Street Journal'a bilgiler aktaranArap kaynaklar ise, Hamas’ın Katar'daki varlığını tehlikede gördüğünü yeni merkez olarak değerlendirdiği ülkelerden birinin Umman olduğunu ileri sürmüştü.

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SUUDİ İNGİLİZ VE İSRAİL GAZETELERİ İDDİAYI ORTAYA ATTI

Suudi gazetesi El Şark, "Türkiye ve Hamas arasında örgütün merkezini Katar'dan Türkiye'ye taşıma görüşmeleri sürüyor" iddiasını gündeme taşıdı.

İngiliz Telegraph gazetesi de, Erdoğan ve Haniye arasındaki görüşmenin, Türkiye'nin Katar'ın çekilmesiyle oluşacak boşluğu dolduracağı şüphesi uyandırdığını yazdı.

İsrail basını ise Hamas’ın Katar'daki politbürosunu taşımak istediği iddialarını gündeme getirdi.

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