Türkiye İhracatçılar Birliği'nden kötü haber. Sanayi ihracatında büyük düşüş

Türkiye İhracatcılar Meclisi TİM'den ihracat konusunda kötü haber geldi. TİM Türkiye'nin yılın ilk dört ayındaki ihracatının yüzde 3 oranında düştüğünü açıkladı.

Türkiye'nin sanayi ihracatı ise ocak-nisan döneminde yüzde 7,4 azalışla 58 milyar 196 milyon dolara indi. Küresel ve ulusal ölçekli gelişmelerin ihracata olumsuz yansımalarının hissedilmesine karşın sanayi bünyesinde ihracat rekoru kırarak öne çıkan sektörler oldu.

SANAYİNİN TOPLAM İHRACATINDAKİ PAYI YÜZDE 72 ULAŞTI.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, deri ve deri mamulleri, otomotiv endüstrisi, elektrik ve elektronik, makine ve aksamları, mücevher, savunma ve havacılık sanayii, iklimlendirme sanayii tüm zamanların en yüksek ocak-nisan ihracatını gerçekleştirdi.

OTOMOTİVİN İHRACATI 11 MİLYAR DOLARI AŞTI

Bu yılın 4 ayında deri ve deri mamulleri yüzde 4,1, otomotiv endüstrisi yüzde 11, elektrik ve elektronik yüzde 6,2, makine ve aksamları yüzde 8,9, mücevher sektörü yüzde 19, savunma ve havacılık sanayii 12,7, iklimlendirme sanayii yüzde 3,2 ihracat artışı kaydetti.

ARAPLARA 500 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Almanya'ya otomotiv endüstrisi 1 milyar 623 milyon dolar, iklimlendirme sanayii 246 milyon 113 bin dolarlık dış satımda bulundu.

Birleşik Krallık'a elektrik ve elektronik sektörü 501 milyon 437 bin dolarlık, Birleşik Arap Emirlikleri'ne mücevher sektörü 526 milyon 444 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İller bazında bakıldığında ocak-nisan döneminde İstanbul'dan 2 milyar 699 milyon dolarlık otomotiv endüstrisi, 2 milyar 626 milyon dolarlık elektrik ve elektronik, 1 milyar 896 milyon dolarlık mücevher, 1 milyar 164 milyon dolarlık makine ve aksamları, 898 milyon 226 bin dolarlık iklimlendirme sanayii, 444 milyon 148 bin dolarlık deri ve deri mamulleri ihracatı yapıldı.

TİM verilerine göre, bu yıl ve 2022'nin ocak-nisan döneminde sanayi ve sanayiye bağlı sektörlerin ihracatı şöyle: