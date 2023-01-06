Türkiye ile ABD IŞİD'e finansman sağlayan şebekenin mal varlığını dondurdu

Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, IŞİD ile bağlantılı bir şebekenin mal varlıklarının dondurulduğu duyuruldu.

IŞİD'e finansman sağladığı tespit edilen 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin mal varlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eş zamanlı olarak dondurulmasına karar verildiğine işaret edilen açıklamada, "Kamuoyu, söz konusu karar hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmakta olan bir açıklamayla ayrıca bilgilendirilmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımları atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğinin altı çizildi.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte yürütülen ortak çalışma ve iş birliği neticesinde, IŞİD'in Türkiye'de faaliyette olduğu tespit edilen finans ağına yardımcı olan 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan malvarlıkları donduruldu.

Amerikan Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Amerikan vatandaşları ve şirketlerinin de bu isimlerle iş yapması yasaklandığı vurgulandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'dan yapılan ve terörizmin küresel bir tehdit haline gelmesinin, bu tehditle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini daha da ortaya çıkardığı belirtilen açıklamada, büyüyen tehditle başa çıkabilmek için etkin, çabuk ve uluslararası iş birliği halinde küresel yanıtlar verilmesinin zaruri olduğu ifade edildi. Bu gerekliliğin farkında olan Türkiye'nin, tüm terör örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması amacıyla etkin tedbirler aldığı ve uluslararası toplumun bu alandaki çalışmalarına aktif katkılar sunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Sınır ötesi bir tehdit teşkil eden terörizme karşı uluslararası dayanışma ve müşterek yeteneklerin kullanılmasının bir örneği olarak, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte yürütülen ortak çalışma ve iş birliği neticesinde, IŞİD terör örgütünün ülkemizde faaliyette olduğu tespit edilen finans ağına müzahir (yardımcı olan) 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin Resmi Gazete'nin mükerrer yayımlanan kararıyla Türkiye'de bulunan malvarlıkları dondurulmuştur.

Açıklamada, Resmi Gazetenin mükerrer sayısında bugün yayımlanan kararla Türkiye'nin, terör ve terörizmin finansmanı ile mücadelede başta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Kararlarının uygulanması olmak üzere tüm hukuksal araçları etkin şekilde kullanmaya ve bu alanda diğer ülkelerle iş birliği yapmaya kararlılıkla devam edeceği de vurgulandı. (AA)