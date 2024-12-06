Türkiye ile Almanya arasında incir krizi: Ciddi kodlu uyarı!

Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine giden gıda ürünler toplatılmaya devam ediyor.

İtalya ve Bulgaristan'a Türkiye'den gönderilen kuru incirlerde en zehirli aflatoksin olan "Aflatoksin B1", yine Bulgaristan'a yollanan narlarda ise yüksek miktarda asetamipirid ve sulfoxaflor isimli pestisitler bulunmuştu.

CİDDİ KODLU UYARI YAPILDI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında, Türkiye’den Almanya'ya gönderilen kuru incirlerin, ‘ciddi’ uyarısıyla piyasadan toplatıldığı açıklandı.

RASSF sitesinde sitesinde yayımlanan 730204 numaralı Almanya’ya yönelik bildirimde, yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen kuru incirlerde "Okratoksin A" tespit edildiği belirtildi.

Bildirimde yer alan bilgilere göre maksimum 8,0 µg/kg - ppb olması gereken "Okratoksin A" miktarı 227 ± 45,3 µg/kg - ppb olarak tespit edildi.

"BU YIL 49 SEVKİYAT GERİ DÖNDÜ"

Konuyla ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı yayımladığı notta Pestisit, yani zirai ilaç kullanımının azaltılması için, üretici ve ihracatçı birlikleriyle işbirliği içinde bir dizi çalışma yapıldığını bildirdi.

Bakanlık kuru incirde fazla aflatoksin-okratoksin nedeniyle bu yıl 4836 sevkiyattan 49’u geri döndüğünü açıkladı.

OKRATOKSİN A NE ANLAMA GELİYOR?

"Okratoksin A" gıdaları en çok kirleten mikotoksinlerden biri olarak bilinir. Aynı zamanda, sudan zarar gören evlerde ve ısıtma kanallarında da sık görünen bir kirleticidir.