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Türkiye ile Fransa arasında JETCO Protokolü imzalandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Fransa'nın başkenti Paris'te bu ülkenin Dış Ticaretten Sorumlu Bakanı Olivier Becht ile Türkiye-Fransa 7. Dönem Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Protokolünü imzaladı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 23:34
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Türkiye ile Fransa arasında JETCO Protokolü imzalandı

Türkiye ile Fransa arasında JETCO Protokolü imzalandı
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Paris'te, Fransa Dışişleri Bakanlığı bünyesinde düzenlenen Türkiye-Fransa 7. Dönem JETCO Toplantısına katılan Bakan Muş, toplantı sonrası Fransız mevkidaşı Becht ile Türkiye-Fransa 7. Dönem JETCO Protokolünü imza töreni öncesi basına yaptığı açıklamada, Türkiye ile Fransa'nın ilişkilerinin köklü geçmişe dayandığını söyledi.

Bakan Muş, şöyle devam etti:

"Ülkelerimiz arasındaki etkin iş birliğinin Avrupa Akdeniz bölgesinde barış ve istikrara katkı sağlayacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanlarımız ve Dışişleri Bakanlarımız, dünyamızın ve bölgemizin geçtiği zorlu günlerde yapıcı diyaloğa devam etmektedir. Devlet Başkanlarımızın kasım ayında Endonezya'da düzenlenen G20 Zirvesi vesilesiyle bir araya gelmiş olmaları bu minvalde önem taşımaktadır."

'PROTOKOL, YAPICI MÜZAKERELERİN VE MUTABAKATIN YANSIMASI'

Muş, Türkiye-Fransa 7. Dönem JETCO Protokolünün, ikili ticari ilişkilerden karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, sürdürülebilir tedarik zincirleri, yeşil dönüşüm, enerji, tarım, çevre ve şehircilik alanında iş birliğinin yanı sıra farklı konularda son derece yapıcı geçen müzakerelerin ve mutabakatın yansıması olduğunu söyledi.

Bakan Muş, "7. Dönem JETCO Protokolümüzün, ülkemiz ile Fransa arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesine büyük katkılar sağlamasını temenni ediyorum" dedi.

Becht ise Türk mevkidaşını Fransa'da karşılamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğleden sonra yaptıkları ikili görüşmede, çeşitli alanlardaki ikili iş birliği, iklim değişikliği, ulaştırma, enerji, yeşil dönüşüm gibi konularda bugüne kadar yapılmış teknik çalışmaları ele aldıklarını kaydetti. Becht, "Özellikle iklim konusundaki iş birliği 2021 sonunda yeniden ivme kazandı. Türkiye tarafından Paris Anlaşması'nın onaylanması sayesinde" diye konuştu. (AA)

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

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