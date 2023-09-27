Türkiye ile Mısır arasında 13 yıl sonra bir ilk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Amr el-Hamami'yi kabul etti. Kabulde, Büyükelçi Hamami, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ
Hamami'nin ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
TÜRKİYE VE MISIR, 13 YIL SONRA BÜYÜKELÇİ ATADI
Türkiye ve Mısır arasında 2021'de başlayan normalleşme süreci sonrası iki ülke Temmuz ayında önemli bir adım atıldı.
İki ülke dışişleri bakanlıkları 13 yıl sonra ortak bir açıklama yaparak, diplomatik ilişkilerin yeniden büyükelçi düzeyine çıkarıldığını duyurdu.