Türkiye ile Yunanistan arasında 2. Köprü. Ayrıntılar ortaya çıktı

Türkiye ile Yunanistan arasında İpsala ve Kipi sınır kapılarını birleştiren 1958 yapımı köprü, yoğun taşıt trafiğine yetişemiyor.

Bu yüzden iki ülke, 2004 yılında Meriç Nehri üzerinde ikinci bir köprü yapma kararı aldı. 2014 yılında köprünün yeri ve konumu belirlendi. Gelecek yıl inşaatına başlanacak olan köprü, dört şeritli olacak ve geçiş sürelerini kısaltacak.

İpsala Sınır Kapısı’na 1,5 kilometre uzaklıktaki yeni köprü, hem yolcu hem de yük taşımacılığı için avantaj sağlayacak.

Fransa ve Almanya’ya yük taşıyan tır sürücüleri, yeni köprünün sektöre hız katacağını ve bekleme sürelerini azaltacağını söylediler.

Mevcut köprüde iki tır yan yana geçemiyor ve lojistik firmaları zaman kaybediyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Yunanistan ziyaretinde Başbakan Miçotakis ile bu projenin önemini konuşmuşlardı.