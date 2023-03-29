219 ülkenin yer aldığı internet sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada

2023 verilerine göre yüzde 83,4’ünün, başka bir deyişle her 5 kişiden dördünün internet kullandığı bilinen Türkiye'nin globaldeki internet hızıyla kıyaslanması ortaya çıktı.

Cable.co.uk tarafından yürütülen ve 219 ülkenin değerlendirildiği Küresel Genişbant Fiyat Tablosu'nun 2023 verilerinde Türkiye’de internet abonelik fiyatlarının ortalama 13,17 dolar olduğu belirtildi.

Telkotürk Genel Müdürü Emre Eskici, “Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda hatırı sayılır altyapı yatırımları yapıldı. Türkiye’de internet fiyatlarının dünya sıralamasına göre daha hesaplı olduğu çıkarımına ulaşsak da fiyatları kıyaslarken internet hızını ve kur şoklarını da dikkate almak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Raporda, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Grönland ve Bermuda’nın değerlendirildiği Kuzey Amerika bölgesi, 104,33 dolarla internetin en pahalı olduğu bölge seçildi. Kuzey Amerika’yı Okyanusya, Karayipler, Sahra Altı Afrika ve Güney Amerika izledi. Türkiye’nin de dahil olduğu bölgede en pahalı internetin ise Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu belirtildi.

Emre Eskici, “Küresel salgın iş, okul, eğlence gibi süreçlerin tamamen dijitale taşındığı bir dönemi başlattı. Bugün kullanıcıların her gün ortalama 84 dakika video izlediğini düşündüğümüzde, Türkiye'nin 81 iline fiber ve yüksek hızlı internet sunmanın önemi bir kez daha anlaşılıyor. Telkotürk olarak geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz altyapı yatırımları ile Türkiye'nin internet erişimini daha ileri taşımak için çalışmalara başladık" açıklamalarında bulundu.