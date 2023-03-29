29 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

219 ülkenin yer aldığı internet sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada

İnternet hızının yarıştığı bir listede 219 ülke yer aldı. Listede Türkiye’nin sınıfta kaldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 16:02
Takip Et

Türkiye internet kullanımında kaçıncı sırada

219 ülkenin yer aldığı internet sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada
+
Aa
-

2023 verilerine göre yüzde 83,4’ünün, başka bir deyişle her 5 kişiden dördünün internet kullandığı bilinen Türkiye'nin globaldeki internet hızıyla kıyaslanması ortaya çıktı.

Cable.co.uk tarafından yürütülen ve 219 ülkenin değerlendirildiği Küresel Genişbant Fiyat Tablosu'nun 2023 verilerinde Türkiye’de internet abonelik fiyatlarının ortalama 13,17 dolar olduğu belirtildi.

Telkotürk Genel Müdürü Emre Eskici, “Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda hatırı sayılır altyapı yatırımları yapıldı. Türkiye’de internet fiyatlarının dünya sıralamasına göre daha hesaplı olduğu çıkarımına ulaşsak da fiyatları kıyaslarken internet hızını ve kur şoklarını da dikkate almak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Raporda, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Grönland ve Bermuda’nın değerlendirildiği Kuzey Amerika bölgesi, 104,33 dolarla internetin en pahalı olduğu bölge seçildi. Kuzey Amerika’yı Okyanusya, Karayipler, Sahra Altı Afrika ve Güney Amerika izledi. Türkiye’nin de dahil olduğu bölgede en pahalı internetin ise Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu belirtildi.

Emre Eskici, “Küresel salgın iş, okul, eğlence gibi süreçlerin tamamen dijitale taşındığı bir dönemi başlattı. Bugün kullanıcıların her gün ortalama 84 dakika video izlediğini düşündüğümüzde, Türkiye'nin 81 iline fiber ve yüksek hızlı internet sunmanın önemi bir kez daha anlaşılıyor. Telkotürk olarak geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz altyapı yatırımları ile Türkiye'nin internet erişimini daha ileri taşımak için çalışmalara başladık" açıklamalarında bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
1
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
2
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
3
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
4
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
5
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
6
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
﻿Flaş... 7'nci Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi
7
﻿Flaş... 7'nci Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi
﻿Flaş... 7'nci Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi
﻿Samsun açıklarında 50'ye yakın gemi bekliyor
﻿Samsun açıklarında 50'ye yakın gemi bekliyor
﻿Samsun açıklarında 50'ye yakın gemi bekliyor
﻿NATO'da üyelik krizi büyüyor. Rus büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
﻿NATO'da üyelik krizi büyüyor. Rus büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
﻿NATO'da üyelik krizi büyüyor. Rus büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
﻿Flaş Mourinho iddiası. Roma'dan ayrılıyor mu?
﻿Flaş Mourinho iddiası. Roma'dan ayrılıyor mu?
﻿Flaş Mourinho iddiası. Roma'dan ayrılıyor mu?
﻿İskenderun'u hem sel hem de lodos vurdu. Caddeler su altında kaldı
﻿İskenderun'u hem sel hem de lodos vurdu. Caddeler su altında kaldı
﻿İskenderun'u hem sel hem de lodos vurdu. Caddeler su altında kaldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.