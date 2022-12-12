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Türkiye İstatistik Kurumu 10 personel alacak

Türkiye İstatistik Kurumu, bünyesinde istihdam etmek üzere 10 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 15:34
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Türkiye İstatistik Kurumu 10 personel alacak

Türkiye İstatistik Kurumu 10 personel alacak
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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Türkiye İstatistik Kurumu, bünyesinde istihdam etmek üzere 10 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2022 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:

MERKEZ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMAN YARDIMCISI ALIMI

Türkiye istatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, merkez teşkilatına 10 adet Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Şartları sağlayan adayların, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı İşe Alım Hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (www.tuik.gov.tr) internet sitelerinde bulunan sınav ilanını inceleyerek, başvurularını (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir.

Şartları sağlayan adayların, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı İşe Alım Hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (www.tuik.gov.tr) internet sitelerinde bulunan sınav ilanını inceleyerek, başvurularını (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir.

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