Türkiye İtalya maçı öncesi son dakika. Zehra Güneş ve Hande Baladın kararı

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Türkiye İtalya maçı öncesi son dakika. Zehra Güneş ve Hande Baladın kararı

Filenin Sultanları'nın yarı finalde oynayacağı İtalya maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale çıkma mücadelesi verecek.

Filenin Sultanları, yarı finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İtalya maçına saatler kala Türkiye'de son dakika gelişmesi yaşandı.

ZEHRA GÜNEŞ VE HANDE BALADIN KARARI
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın antrenörü Daniele Santarelli'nin Hande Baladın ve Zehra Güneş'i ilk 6'da başlatmayı planladığı öğrenildi.

Zehra Güneş, uzun süren sakatlığını atlatmış ve Çin'i devirdiğimiz maçta süre almıştı.

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