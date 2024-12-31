Türkiye kereste devi iflas etti. Çalışanlar işsiz kalacak. Kimse tahmin etmiyordu

Bursa’nın köklü kereste firmalarından Yazıcıoğlu Orman, iflas başvurusunun ardından ticari faaliyetlerine son verdi. Mahkeme, şirketin borca batık olduğuna karar vererek iflasını açıkladı.

Bursa'nın köklü kereste ve orman ürünleri üreticisi Yazıcıoğlu Modüler Mobilya Orman Ürünleri, ticari faaliyetlerine son verdi. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebini reddederek iflasına karar verdi.

1984 yılında Orman Yüksek Mühendisi Dinç Yazıcıoğlu tarafından kurulan şirket, yıllar içinde kereste, MDF, sunta, kapı paneli gibi birçok orman ürünü üretiyordu.

Şirket, geçtiğimiz aylarda mali sıkıntılarını aşabilmek amacıyla 3 aylık geçici mühlet talebinde bulunmuştu. Ancak, Aralık ayında mahkemenin bu talebi reddetmesi ve konkordato sürecini uzatmayı reddetmesiyle iflas kararı kesinleşti.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, iflas kararının hemen Bursa ve İnegöl'deki ilgili iflas müdürlüklerine bildirilmesine karar verdi.

Mahkeme, ayrıca konkordato sürecinde alınan tedbirlerin kaldırılmasına ve konkordato komiseri Özkan Demir’in görevine son verilmesine de hükmetti. Kararın ardından Yazıcıoğlu Modüler Mobilya'nın üretim tesisi kapanacak, yaklaşık 30 işçi ise işsiz kalacak.

1999 yılında Karabük Yenice’ye taşınan fabrikada, 6 bin 500 metrekarelik alanda üretim yapılmakta ve yıllarca bölge ekonomisine katkı sağlanıyordu. Şirketin iflası, bölgedeki diğer firmalar ve tedarik zinciri üzerinde de etkili olabilir.

Yazıcıoğlu Orman’ın iflası, orman ürünleri sektöründe önemli bir dönüm noktası olarak kaydedildi. Firma, geçmişte Türkiye genelinde birçok büyük projede yer almıştı.