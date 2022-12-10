Türkiye kripto para aramada lider

Cointelegraph'da yer alan habere göre, kripto piyasasında neredeyse son bir senedir yaşanan ani düşüşler, kriptoya olan ilginin azalmasına sebebiyet veremedi. Kripto para eğitim platformu CryptoManiaks tarafından yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, pek çok ülke hala internette kripto varlıklar hakkında bilgi edinmek için uzunca süreler vakit geçiriyor.



Araştırmaya göre, Hollanda ve Türkiye kriptolarla ilgili terimleri en çok araştıran iki ülke oldu. Hollanda nüfusunun yüzde 8,2’si ve Türkiye nüfusunun yüzde 5,5’inin kriptolar konusunda araştırma yaptığı öne sürüldü. Özellikle Türkiye, kripto varlıklara ilişkin 4,7 milyon arama sonucu ile aramalara öncülük etti.



Çalışma, belirli popüler kripto paralar ve her ülkenin belirli yüzdelik kısmı dahil olan birtakım araştırmaları analiz etti. Çıkan sonuç ise her ay yerli halkın kripto aramalarını ortaya çıkardı.



Türkiye, genel olarak kripto aramalarında ikinci sıra yer alırken, şaka temalı Dogecoin’de (DOGE) aylık olarak 812 bin arama ile birinci sırada yer aldı. Türkiye’deki Dogecoin aratmaları, Ethereum (ETH) aramalarının iki katı üzerinde sonuçlar verdi. Bununla birlikte Ethereum’un, Türkiye’de aratılan kripto paralar arasında üçüncü sırada yer aldığı kaydedildi.



Bir CryptoManiaks sözcüsü, Türkiye’deki özellikle son 12 aydaki Dogecoin merakı hakkında yorum yaptı: "Türkiye'de Dogecoin'e olan büyük ilgi, Ethereum'un popüleritesini ikinci plana attı. Dünya çapında DOGE'un aranma sayısı aylık 2 milyona ulaştı."



Kripto para birimi DOGE, ünlü milyarder Elon Musk’ın da destekleri sonucu popüler bir token ve kültürel bir kripto fenomeni haline geldi.



Öte yandan kripto para piyasasına ilişkin aratma terimlerinden bazıları da Bitcoin (BTC), Solana (SOL) ve Binance Coin (BNB) oldu.



Hollanda ve Türkiye’nin ardından kripto paralara ilişkin en fazla arama yapan ülkeler ise Almanya, Kanada ve Çek Cumhuriyeti oldu.



Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık, küresel kripto para endüstrisinde önemli oyuncular olarak bilinse de nüfuslarına göre yapılan bir araştırma olduğu için ADB de İngiltere de yüksek sıralamalarda yer alamadı. Bununla birlikte kripto aratma sıralamalarında ABD, nüfusunun yüzde 1,9 kısmı ile 15'inci sırada yer alırken, İngiltere, nüfusunun yüzde 2,6’lık kısmı ile 12'nci sırada yer aldı.



Öte yandan Cointelegraph tarafından yapılan bir araştırma da piyasa koşullarına rağmen, büyük kurumların hala kriptolarla ilgilenmeye devam ettiğini ve dijital varlıklarla ilgili projelere milyonları dökmeye hazır olduklarını kaydetti.

