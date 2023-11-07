Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Bu turda, üçüncü eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 34 ekibin yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek. Karşılaşmalar, 5-7 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.
İŞTE EŞLEŞMELER:

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'ndaki rakibi Çorum FK oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor

Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor

Sakaryaspor-Ankaraspor

MKE Ankaragücü-İskenderunspor

Corendon Alanyaspor-Kocaelispor

Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor

Manisa FK-GMG Kastamonuspor

Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler

Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevnespor

Teksüt Bandırmaspor-Somaspor

Ümraniyespor-Güneş Holding Çankayaspor

Eyüpspor-Ankara Demirspor

Çaykur Rizespor-Bucaspor 1928

Mondihome Kayserispor-Vefa Group Vanspor FK

Trabzonspor-Ahlatcı Çorum FK

Gençlerbirliği-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar

Kasımpaşa-Kırşehir Futbol Spor Kulübü

Adanaspor-Esenler Erokspor

Bodrum FK-Menemen FK

Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor

TÜMOSAN Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri

EMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor

VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor

Erzurumspor-Anagold 24Erzincanspor

Göztepe-1461 Trabzon FK

Bitexen Antalyaspor-Kepezspor

Altay-Tuna Tarım Kırklarelispor

RAMS Başakşehir-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor

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