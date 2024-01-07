Türkiye Kupası'na katılacak takımlar belli oldu

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Türkiye Kupası'na katılacak takımlar belli oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ilk devre 15. hafta maçlarıyla sona ererken, ING Türkiye Kupası’na katılacak takımlar da açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun açıklamasına göre, ilk devre sonunda ligde ilk 8’e giren Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet, Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Ekmas ve Bahçeşehir Koleji, ING Türkiye Kupası’nda oynamaya hak kazandı.

EŞLEŞMELER KURA İLE

Türkiye Kupası formatına göre ligin ilk yarısını ilk 4 sırada bitiren Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet ve Pınar Karşıyaka ile 5-8. sırada yer alan Aliağa Petkimspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Ekmas ve Bahçeşehir Koleji 2 torbaya dağıtılacak ve eşleşmeler kura ile belli olacak.

Ayrıca ev sahibi olacak takım için de bir kura çekilecek.

Kupada 13-14 Şubat’ta tek maç eleme usulüyle çeyrek final maçları oynanacak.

Çeyrek finali geçen takımlar Dörtlü Final'de Konya’da kupa için mücadele edecek.

Dörtlü Final organizasyonu 16-18 Şubat’ta gerçekleştirilecek.

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