Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı başlıyor

Düzenleme: Kaynak: AA
78 takımın mücadele edeceği Türkiye Kupası 2 Eleme Turu maçları başlıyor. İlk gün 8 müsabaka oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu müsabakaları yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maç programı şöyle:

YARIN

  • Ağrı 1970 SK-Batman Petrolspor (Saat 13.30)
  • Kahta 02 Spor-Adana Demirspor (14.30)
  • Kestel Çilek SK-Fethiyespor (15.00)
  • Ankara Demirspor-Zonguldakspor (15.00)
  • Kırıkkale FK-Manisa FK (15.30)
  • Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK (18.00)
  • İzmir Çoruhlu FK-Isbaş Isparta 32 SK (19.00)
  • Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 Futbol SK (20.30)

17 EYLÜL ÇARŞAMBA

  • Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bursaspor (14.00)
  • Karaköprü Belediyespor-Bitlis 1916 Futbol SK (14.30)
  • Muşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (14.30)
  • Dersimspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (14.30)
  • Malatya Yeşilyurt SK-Adana 01 FK (14.30)
  • Kahramanmaraşspor-Karaman FK (14.30)
  • Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (15.00)
  • Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü Belediyespor (15.00)
  • Galata SK-Beykoz Anadoluspor (15.00)
  • Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Karacabey Belediyespor (15.00)
  • Karabük İdmanyurduspor-Güzide Gebze SK (15.00)
  • Küçükçekmece Sinopspor-Sultan Su İnegölspor (15.00)
  • GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor (15.00)
  • Amasyaspor-KCT 1461 Trabzon FK (15.00)
  • Merkür Jet Erbaaspor-Pazarspor (15.00)
  • Silifke Belediyespor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (15.00)
  • Kütahyaspor-Altınordu (15.00)
  • Somaspor-Astor Enerji Çankaya SK (15.00)
  • Kepezspor-Denizli İdmanyurdu Güreller SK (15.00)
  • Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız SK (16.00)
  • Seza Çimento Elazığspor-12 Bingölspor (18.00)
  • Niğde Belediyesispor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (19.00)
  • Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Aliağa Futbol (19.00)
  • Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK (19.00)
  • Balıkesirspor-Yalova FK 77 SK (19.00)
  • Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor (19.00)
  • Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor (19.00)
  • Menemen FK-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (19.00)

18 EYLÜL PERŞEMBE

  • Düzcespor-Atko Grup Pendikspor (14.30)
  • Giresunspor-52 Orduspor (17.00)
  • Eskişehirspor-Muğlaspor (20.00)

