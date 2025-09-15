Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu müsabakaları yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maç programı şöyle:
YARIN
- Ağrı 1970 SK-Batman Petrolspor (Saat 13.30)
- Kahta 02 Spor-Adana Demirspor (14.30)
- Kestel Çilek SK-Fethiyespor (15.00)
- Ankara Demirspor-Zonguldakspor (15.00)
- Kırıkkale FK-Manisa FK (15.30)
- Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK (18.00)
- İzmir Çoruhlu FK-Isbaş Isparta 32 SK (19.00)
- Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 Futbol SK (20.30)
17 EYLÜL ÇARŞAMBA
- Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bursaspor (14.00)
- Karaköprü Belediyespor-Bitlis 1916 Futbol SK (14.30)
- Muşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (14.30)
- Dersimspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (14.30)
- Malatya Yeşilyurt SK-Adana 01 FK (14.30)
- Kahramanmaraşspor-Karaman FK (14.30)
- Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (15.00)
- Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü Belediyespor (15.00)
- Galata SK-Beykoz Anadoluspor (15.00)
- Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Karacabey Belediyespor (15.00)
- Karabük İdmanyurduspor-Güzide Gebze SK (15.00)
- Küçükçekmece Sinopspor-Sultan Su İnegölspor (15.00)
- GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor (15.00)
- Amasyaspor-KCT 1461 Trabzon FK (15.00)
- Merkür Jet Erbaaspor-Pazarspor (15.00)
- Silifke Belediyespor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (15.00)
- Kütahyaspor-Altınordu (15.00)
- Somaspor-Astor Enerji Çankaya SK (15.00)
- Kepezspor-Denizli İdmanyurdu Güreller SK (15.00)
- Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız SK (16.00)
- Seza Çimento Elazığspor-12 Bingölspor (18.00)
- Niğde Belediyesispor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (19.00)
- Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Aliağa Futbol (19.00)
- Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK (19.00)
- Balıkesirspor-Yalova FK 77 SK (19.00)
- Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor (19.00)
- Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor (19.00)
- Menemen FK-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (19.00)
18 EYLÜL PERŞEMBE
- Düzcespor-Atko Grup Pendikspor (14.30)
- Giresunspor-52 Orduspor (17.00)
- Eskişehirspor-Muğlaspor (20.00)