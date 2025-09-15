Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu müsabakaları yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maç programı şöyle:

YARIN

Ağrı 1970 SK-Batman Petrolspor (Saat 13.30)

Kahta 02 Spor-Adana Demirspor (14.30)

Kestel Çilek SK-Fethiyespor (15.00)

Ankara Demirspor-Zonguldakspor (15.00)

Kırıkkale FK-Manisa FK (15.30)

Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK (18.00)

İzmir Çoruhlu FK-Isbaş Isparta 32 SK (19.00)

Atakaş Hatayspor-Erciyes 38 Futbol SK (20.30)

17 EYLÜL ÇARŞAMBA

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bursaspor (14.00)

Karaköprü Belediyespor-Bitlis 1916 Futbol SK (14.30)

Muşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (14.30)

Dersimspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (14.30)

Malatya Yeşilyurt SK-Adana 01 FK (14.30)

Kahramanmaraşspor-Karaman FK (14.30)

Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (15.00)

Çorluspor 1947-Ayvalıkgücü Belediyespor (15.00)

Galata SK-Beykoz Anadoluspor (15.00)

Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Karacabey Belediyespor (15.00)

Karabük İdmanyurduspor-Güzide Gebze SK (15.00)

Küçükçekmece Sinopspor-Sultan Su İnegölspor (15.00)

GMG Kastamonuspor-Fatsa Belediyespor (15.00)

Amasyaspor-KCT 1461 Trabzon FK (15.00)

Merkür Jet Erbaaspor-Pazarspor (15.00)

Silifke Belediyespor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (15.00)

Kütahyaspor-Altınordu (15.00)

Somaspor-Astor Enerji Çankaya SK (15.00)

Kepezspor-Denizli İdmanyurdu Güreller SK (15.00)

Özbelsan Sivasspor-Şiran Yıldız SK (16.00)

Seza Çimento Elazığspor-12 Bingölspor (18.00)

Niğde Belediyesispor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (19.00)

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Aliağa Futbol (19.00)

Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK (19.00)

Balıkesirspor-Yalova FK 77 SK (19.00)

Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor (19.00)

Anagold 24Erzincanspor-1926 Bulancakspor (19.00)

Menemen FK-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (19.00)

18 EYLÜL PERŞEMBE