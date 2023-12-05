Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi 8 Aralık'ta

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekiminin, 8 Aralık Cuma günü yapılacağını açıkladı.

KAYNAK: AA
Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi 8 Aralık'ta

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turunda eşleşmeler, 8 Aralık Cuma günü düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, kura çekimi, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.30'da TFF ve kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

32 TAKIM KATILACAK

Kura çekimine 4. eleme turundan çıkacak 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden 4 ekip olmak üzere toplam 32 kulüp katılacak.

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