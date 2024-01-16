Türkiye Kupası'nda büyük sürpriz. Süper Lig ekibi elendi

Kaynak: AA
Türkiye Kupası'nda büyük sürpriz. Süper Lig ekibi elendi
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Trendyol 1. Lig temsilcisi Bandırmaspor'a 1-0 yenildi, Türkiye Kupası'na 5. turda veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçları devam ediyor. Organizasyonun ilk gününde büyük bir sürprize imza atıldı.
Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa konuk ettiği Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'a tek golle boyun eğdi, elendi. Bandırmaspor bu galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda adını Son 16 Turu'na yazdırdı.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren tek golü 40. dakikada Metehan attı.

Kasımpaşa: 0 - Teksüt Bandırmaspor: 1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Baran Eraslan, Hüseyin Kıvanç Durmaz
Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Taylan Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Aytaç Kara, Selim Dilli (Dk. 46 Gökhan Gül), Emirhan Yiğit (Dk. 46 Fall), Hajradinovic, Gomis, Da Costa
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Batuhan Yayıkcı, Mert Çelik (Dk. 79 Sergen Piçinciol), Batuhan Adıgüzel, Mehmet Özcan, Soukou, Foor (Dk. 90+6 Aygün Özışıkyıldız), Doğan Can Davas (Dk. 58 Emirhan Aydoğan), Metehan Mimaroğlu (Dk. 79 Mucahit Albayrak), Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 46 Djitte)
Gol: Dk. 40 Metehan Mimaroğlu (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 57 Gökhan Gül (Kasımpaşa), Dk. 60 Akın Alkan (Teksüt Bandırmaspor)

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