Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Kaynak: AA
Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi yapıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan kura çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Serhan Antalyalı ve kulüp temsilcileri katıldı.

TBF Genel Sekreteri Antalyalı, yaptığı konuşmada, kupada mücadele edecek takımların ulaşım ve konaklama giderlerinin önemli bir miktarını federasyonun karşılayacağını söyledi. Türkiye Kupası'na 8 takımın katılacağını hatırlatan Serhan Antalyalı, şunları söyledi:

Çok ciddi mücadeleye sahne olan ilk yarıyı tamamladık. 8 takımımız çeyrek final oynamaya hak kazandı. Sonrasında da 4-5 Ocak'ta, Balıkesir'de Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunu yapacağız. Federasyonumuz ciddi bir çalışma yürütüyor. Sizleri mutlu edeceğine inandığım bir ödül olacak. Konaklama ve ulaşım giderlerinin çoğu karşılanacak. Henüz yönetim kurulu kararı almadığımız için bir rakam vermeyeceğim ama sizi mutlu edeceğine inanıyorum.

Tüm takımlara başarılar dileyen TBF Kadın Milli Takımlar ve Kadın Ligleri Direktörü Nilay Kartaltepe ise Dörtlü Final organizasyonunun Balıkesir'e renk katacağını söyledi.

İŞTE EŞLEŞMELER

Formata göre, ligin ilk yarısını ilk 4'te tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin, Beşiktaş ve OGM Ormanspor ile ikinci 4'te bulunan Galatasaray Çağdaş Faktoring, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın ve Emlak Konut, kura çekimine 2 farlı torbada katıldı.

Ligi ilk 4 sırada tamamlayan takım temsilcileri rakiplerini, diğer 4 ekibin temsilcisi de ev sahibi takımı belirlendiği kuralara göre eşleşmeler şöyle oldu:

Fenerbahçe Alagöz Holding-Nesibe Aydın

Galatasaray Çağdaş Faktoring-ÇBK Mersin

Beşiktaş-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor

Emlak Konut-OGM Ormanspor

Tek maç üzerinden 2 Ocak 2024'te oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonu, 4-5 Ocak'ta Balıkesir'de düzenlenecek.


İlgili Haberler
Kayseri Basketbol fark attı avantaj kaptı
Kayseri Basketbol fark attı avantaj kaptı
Manken gibi başkan. Fotoğraflarından gözlerinizi alamayacaksınız. Basketbolda bir ilk
Umut Tahir Güneş Hasan Arat yönetiminin Basketbol Şube Sorumlusu oldu. Yönetim değişti o değişmedi
Dusan Tadic basketbola merak sardı! Antrenörü Guduric oldu
Son Haberler
Sokak röportajında sarıklı bir vatandaş: "Bu ülkede gelmiş geçmiş bir zeki insan var; o da Mustafa Kemal Atatürk’tür" Gündem
Sokak röportajında sarıklı bir vatandaş: "Bu ülkede gelmiş geçmiş bir zeki insan var; o da Mustafa Kemal Atatürk’tür"
Fenerbahçe'ye kurulan tuzağı Erman Toroğlu açıkladı Spor
Fenerbahçe'ye kurulan tuzağı Erman Toroğlu açıkladı
Muğla’da ölümle dansa 23 bin 810 TL ceza Gündem
Muğla’da ölümle dansa 23 bin 810 TL ceza
Kayseri’de iş yeri deposunda yangın Gündem
Kayseri’de iş yeri deposunda yangın
Chelsea Galatasaray için İstanbul’a geliyor Spor
Chelsea Galatasaray için İstanbul’a geliyor
Aydın’da seyir halindeki araç alev aldı Gündem
Aydın’da seyir halindeki araç alev aldı
Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya kara para aklama suçlaması Magazin
Mehmet Ali Erbil'den Acun Ilıcalı'ya kara para aklama suçlaması