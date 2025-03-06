Türkiye Kupası'nda dev derbi: Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

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Türkiye Kupası'nda dev derbi: Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupasında çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde en dikkat çeken eşleşmede Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oldu.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi. Kura çekiminden dev derbi çıktı. Fenerbahçe, çeyrek finalde Galatasaray ile eşleşti.

Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Trabzonspor-Bodrum FK

Konyaspor-İskenderunspor

Fenerbahçe-Galatasaray

Beşiktaş-Göztepe

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Kura çekiminde ayrıca yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Trabzonspor-Bodrum FK eşleşmesinin galibi, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

Öte yandan Konyaspor-İskenderunspor eşleşmesinin galibi ise Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde mücadele edecek.

ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

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