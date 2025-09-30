Türkiye Kupası'nda maç programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, maçlar 28, 29 ve 30 Ekim'de oynanacak.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Niğde Belediyespor'u ağırlayacak. Alanyaspor, Bursa Yıldırımspor'a; Kasımpaşa ise Kahta 02'ye konuk olacak.
Antalyaspor, Bursaspor'la; Gaziantep FK, Karabük İdmanyurdu'yla, Konyaspor, 12 Bingölspor'la ve Çaykur Rizespor, Karaköprü Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.
Kasımpaşaspor'a kayyum atandı!
Kupada 3. tur programı şu şekilde:
28 EKİM SALI
Kahramanmaraşspor-Eminevim Ümraniyespor (Saat 13.30)
Kepezspor-Özbelsan Sivasspor (Saat 13.30)
52 Orduspor-SMS Grup Sarıyer (Saat 15.30)
Sakaryaspor-Sultan Su İnegölspor (Saat 18.00)
Zecorner Kayserispor-Niğde Belediyespor (Saat 20.30)
29 EKİM ÇARŞAMBA
Kahta 02-Kasımpaşa (Saat 13.00)
Aliağa Futbol-Serikspor (Saat 13.30)
Astor Enerji Çankayaspor-KCT 1461 Trabzon FK (Saat 13.30)
Beykoz Anadoluspor-Yalova FK 77 (Saat 13.30)
Dersimspor-Fethiyespor (Saat 13.30)
Erciyes 38-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Saat 13.30)
Fatsa Belediyespor-İmaj Altyapı Vanspor (Saat 13.30)
Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor (Saat 13.30)
Muşspor-Menemen FK (Saat 13.30)
Silifke Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Saat 13.30)
Bursa Yıldırımspor-Corendon Alanyaspor (Saat 15.00)
Arca Çorum FK-Kütahyaspor (Saat 15.30)
Atko Grup Pendikspor-Çorluspor 1947 (Saat 15.30)
ISBAŞ Isparta 32-Beyoğlu Yeni Çarşı (Saat 15.30)
Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor (Saat 15.30)
Manisa FK-Muğlaspor (Saat 18.00)
Hesap.com Antalyaspor-Bursaspor (Saat 20.30)
30 EKİM PERŞEMBE
Karaköprü Belediyespor-Çaykur Rizespor (Saat 13.00)
1926 Bulancakspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Saat 13.30)
Zonguldakspor-Sipay Bodrum FK (Saat 14.45)
Esenler Erokspor-Ağrı 1970 (Saat 15.30)
Gaziantep FK-Karabük İdmanyurdu (Saat 18.00)
TÜMOSAN Konyaspor-12 Bingölspor (Saat 20.30)