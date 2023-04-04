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Ankaragücü Trabzonspor maçının kanalı belli oldu. İşte ilk 11

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Ankaragücü ile Ankara'da karşı karşıya gelecek. İlk onbirler belli oldu. Maç hangi kanalda?

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 05:56
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Türkiye Kupası'nda Trabzonspor Ankaragücü deplasmanında

Ankaragücü Trabzonspor maçının kanalı belli oldu. İşte ilk 11
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Süper Lig'de yarıştan kopan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam Ankara'da Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Tek maç eleme sistemiyle oynanacak karşılaşmada turu geçen yarı finale çıkacak.

Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 20.30.

Karşılaşma A Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

Takımların sahaya şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

Ankaragücü: Gökhan, Radakovic, Atakan, Mujakic, Kitsou, Diack, Taylan, Hasan Ali, Zahid, Emre, Sowe.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir Ömür, Visca, Bakasetas, Markovic, Maxi Gomez.

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