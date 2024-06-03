Türkiye Lübnan ve Gambiya’ya sağlık yardımı yapacak

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Türkiye Lübnan ve Gambiya’ya sağlık yardımı yapacak

Türkiye ile Lübnan ve Gambiya arasında “sağlık alanında hibe yapılması” hakkındaki anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Anlaşmada, hibenin Türkiye tarafından “iyi niyet ve dostluk jesti” olarak yapılacağı kaydedildi.

Türkiye ile Lübnan ve Gambiya arasında “sağlık alanında hibe yapılmasına” ilişkin anlaşma, geçtiğimiz Cuma günü Resmi Gazete’de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye ve Lübnan arasında gerçekleştirilen anlaşmada, Türkiye tarafından Lübnan Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemeler, Lübnan’a hibe edilecek.

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Söz konusu hibenin Türkiye tarafından “iyi niyet ve dostluk jesti” olarak yapılacağı belirtilirken anlaşmada, tıbbi malzemelerin teslimattan sonra Lübnan’a ait olacağı kaydedildi. Hibe edilecekler listesinde de 420 kalem tıbbi malzeme bulunuyor.

tibbi-sarf-malzeme-nedir-cesitleri-ve-fi-70e4.jpgGambiya ile yapılan anlaşmada ise 2 ambulansın Türkiye tarafından Gambiya’ya hibe edileceği iletildi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, konu hakkında “Son dönem sağlık hizmetleri, parası olanlar için küresel bir ürüne dönüşürken; parası olmayanlarının yaşamlarını tehdit eden bir riske dönüşmüş durumda. Dünyanın birçok ülkesinde sağlık hizmetlerine erişim ciddi boyutta sorunlu” açıklamasında bulundu.

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