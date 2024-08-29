Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı belli oldu

Kaynak: AA
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı belli oldu

Türkiye Motosiklet Federasyonunun yeni başkanı Ogün Baysan oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonunda başkanlık görevine Ogün Baysan getirildi.

Federasyonun açıklamasına göre, Bekir Yunus Uçar'ın vefatı nedeniyle toplanan yönetim kurulunun yaptığı oylama sonucunda Ogün Baysan yeni başkan oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baysan, Uçar'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bekir başkanımızın vefatı camiamızı derinden üzdü. Bundan sonraki süreçte aynı çizgimizde motosiklet sporunu daha ileriye taşımak için yolumuza devam edeceğiz. Yönetim kurulu arkadaşlarıma beni bu göreve layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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