Türkiye organize suçta Avrupa birincisi oldu

2023 Küresel Organize Suçlar Raporu yayınlandı. Rapora göre Türkiye, organize suçta Avrupa lideri oldu.

Türkiye organize suçta Avrupa birincisi oldu

Uluslararası Organize Suç İnisiyatifi, 2023 Küresel Organize Suçlar Raporu'nu yayınladı. Rapor kapsamında, BM üyesi 193 ülke içinde gelişen organize suç faaliyetlerini karşılaştırıldı. Buna göre Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı.

Listede Türkiye, Dünya sıralamasında 12’nci sıradan 14’üncü sıraya düştü, ancak skoru daha da kötüleşerek 7.03 oldu. 2021 yılında yayınlanan raporda bu skor, 6.89’du.

Euronews’ün derlediği haberde, listenin organize suça ilişkin yayınların incelenerek hazırlandığı belirtildi. Listede 1 en düşük, 10 ise en yüksek puan olarak yer aldı.

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TÜRKİYE AVRUPA'DA LİDER

Türkiye’nin genel organize suç skoru 7,03 olarak kayıtlara geçti. Devlet bağlantılı suç aktörleri ve insan kaçakçılığı alt başlıklarında ise 9 puan alındı. Bu alanlar, Türkiye'nin en kötü olduğu gruplar olarak kayda geçti.

Öte yandan Türkiye, silah ticareti, eroin ticareti ve mafya vari suç gruplarında 8,5, İnsan ticareti grubunda ise 8 puan kayda geçti.

Türkiye organize suç konusunda Avrupa'da ilk sırada yer alırken, AB ülkeleri arasında en yüksek skoru alan ülke İtalya oldu.

Raporda Türkiye hakkında ayrıca şu bulgular yer aldı:

  • Türkiye'nin Asya, Orta Doğu ve Avrupa arasındaki kavşakta yer alan coğrafi konumu ve uzun sınırları, ülkeyi insan ticareti ve insan kaçakçılığı için önemli bir transit ve hedef ülke haline getirmektedir.
  • Özellikle cinsel sömürü ve zorla çalıştırma amaçlı insan ticareti Türkiye’de giderek yaygınlaşıyor. Türkiye büyük bir mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmaya devam ederken, insan tacirleri bu toplulukların savunmasızlığından yararlanarak kadınları ve çocukları cinsel sömürü için insan ticaretine zorlamaktadır.
  • Genç kızların gayri resmi dini törenler yoluyla zorla evlendirilmesi, ekonomik bir başa çıkma mekanizması olarak giderek yayılmaktadır.
  • Suç şebekelerine ek olarak, devlet içinde yerleşik aktörler de insan ticaretinde rol almakta ya da en azından kolaylaştırmaktadır.

TÜRKİYE'Yİ İRAN VE KENYA TAKİP ETTİ

Raporda, en yüksek suç oranına sahip ülke 8,15 puan ile Myanmar oldu. Myanmar'ı Kolombiya ve Meksika takip etti. İran, Türkiye ile aynı puan ile 14. sırada bulunurken, İran'ı 7.02 puan ile Kenya izledi. Rusya ise 6,87 puan ile 19. sırada yer aldı.

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