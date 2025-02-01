Türkiye, Pakistan'daki terör saldısını kınadı

Kaynak: AA
Türkiye, Pakistan'daki terör saldısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki terör saldırısını kınadı.Bakanlıktan, Belucistan'daki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan, Belucistan'daki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün gerçekleşen terör saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, menfur saldırıda şehit olan Pakistan askerlerine Allah'tan rahmet, Pakistan halkına da başsağlığı dilendi.

Açıklamada, "Pakistan'ı terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz." denildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde son 24 saatte çıkan çatışmalarda 18 askerin hayatını kaybettiği, 23 militanın etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

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