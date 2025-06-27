Türkiye sıcaktan bunalırken, o il kar temizliyor! Kar kalınlığı 5 metreyi geçti

Rize'nin yüksek rakımlı yaylarına kış mevsiminde yağan karların izleri henüz silinemedi. Ağır geçen kış şartlarınınım ardından şehrin yüksek kesiminde yağan kar Haziran ayının son haftasına girilmesine rağmen henüz erimedi.

Havaların ısınması ile ise sertleşen kar yer yer çığlara da neden olmaya başladı. Düşen çığlar nedeniyle ulaşıma kapanan yayla yolları ise Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılmaya devam ediyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle hayvanlarını yaylaya çıkaracak olan yaylacıların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Rize İl Özel İdaresi ekipleri sırayla yayla yollarını yeniden ulaşıma açıyor.

SADECE YOLLAR DEĞİL EVLER DE ÇIĞ ALTINDA KALDI

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı ilçe merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Balıklı Yaylası'nda düşen çığ nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekipler yaylacıların mağduriyet yaşamaması için harekete geçerek ulaşıma kapalı yolu yeniden açmak için kar temizliğine başladı.

Yaylaya düşen çığ sadece yolu ulaşıma değil yayla evlerini de kapattı. Çığ nedeniyle 2546 rakımdaki yaylada bulunan evler karın içine gömüldü. Evlerin sadece çatılarının karın üzerinde kaldığı yaylada yol ulaşıma açılınca evler de sahipleri tarafından kardan temizlenecek.

"10 METREYİ AŞAN KAR KÜTLELERİYLE KARŞILAŞIYORUZ"

Yaylara ulaşımın yeniden sağlanması için açtıkları yollarda düşen çığların yüksekliğinin yer yer 10 metreyi aştığını dile getiren Rize İl Özel İdaresi'nde iş makinesi operatörü olarak çalışan Osman Dedecan "Çalışmalar yoğun ve sert geçiyor. Yüksek kesimlerde kar çok yağdı, çığ indiği için. Yaylalara hayvanların gelmesi için çığ açma çalışması yürütüyoruz. Kısım kısım 3 metre ile 10 metreyi aşan kar kütleleriyle karşılaşıyoruz. Bir haftadır çalışıyoruz. 2-3 gün sonra bu yaylayı bitireceğiz. Burada hava şartları sürekli değişiyor. Her türlü koşulda çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Yayla sakinlerinden Yakup Şişmanlar ise her yıl yollarının Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açıldığını kaydederek "Yayla zamanı geldiği zaman Özel İdare her sene bu karla mücadeleyi verip yolumuzu açar. Bizde Temmuz'un ilk haftası yaylamıza geliriz. Karla mücadele edip, buraya gelmek bizim için daha iyi. Deniz burada da var ama bizim denizin üstü şuan karla kaplı. Bizim gölümüzün bir tarafında kar olacak diğer tarafında biz yüzeceğiz" şeklinde konuştu.