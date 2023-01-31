Türkiye Avrupa’da sondan üçüncü oldu. Otomobilde de çuvalladık

Patronlar Dünyası’nda yer alan bilgilere göre, Türkiye’de her bin kişiden sadece yedisi yeni bir otomobil alabiliyor.

Dünya genelinde devam eden çip sıkıntısı, otomobil üretiminde yavaşlama ve artan talebin etkisiyle otomobil fiyatları yükselişe geçti.

Türkiye’de buna dövizdeki rekorlar ve ek vergilerin getirdiği zamlar da eklenince yeni bir otomobil alımı çoğu kişi için hayale dönüştü.

TÜRKİYE 29’UNCU OLDU

EBS Danışmanlık’ın Türkiye’de 2022’de her bin kişiden sadece yedisi yeni bir otomobil alabildi.

Türkiye, bu sonuçla 31 Avrupa ülkesi içinde 29’uncu sırada yer alıyor.

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2022 ARAÇ SATIŞLARI

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artışla 783 bin 283 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2022 yılında geçen yıla göre yüzde 5,5 oranında azalarak 592.660 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 8,6 artarak 190.623 adet oldu.