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Türkiye siyasi yasak kararını konuşurken Erdoğan'a İmamoğlu sorulmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkmenistan ziyareti dönüşü uçakta yaptığı açıklamalardan bir ayrıntı dikkat çekti. Uçaktaki gazeteciler, Erdoğan’a İBB Başkanı İmamoğlu’na verilen hapis cezasını sormadı. Erdoğan da konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 13:19
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Türkiye siyasi yasak kararını konuşurken Erdoğan'a İmamoğlu sorulmadı

Türkiye siyasi yasak kararını konuşurken Erdoğan'a İmamoğlu sorulmadı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan’daki üçlü zirve dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uçakta yapılan söyleşide İBB Başkanı İmamoğlu’na verilen hapis cezası ile ilgili hiçbir soru sorulmaması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Her şeyden önce bir yavrumuzun 6 yaşındayken yaşadığı iddia edilen olayda bu yavruyu korumak veya bu yavrunun hukukunu savunmak anlamında CHP’nin ciddi manada bir adım attığını mı düşünüyorsunuz? Bu CHP’ye şunu söylemek lazım; sen 10, 11, 12, 13, 14 yaşında kızları dağa kaçırılan Diyarbakır Annelerini bugüne kadar hiç savundun mu? O gözü yaşlı anneleri bugüne kadar hiç gidip ziyaret ettin mi? Bu dağdaki, bu Kandil'deki teröristlerin, bu yavruları silahlandırdığını, onlara taciz tecavüz ettiklerini bildiğin halde, bu yönde attığın bir adım var mı? Şu anda onların arkasında olan, onlarla beraber olan PKK’nın parlamentodaki uzantılarıyla sen şu anda seçim hazırlığı yapıyorsun.

Onlar 6’lı masada değil ama 6’lı masanın dışından sana zaten şu anda yön veriyorlar. Sen de onlarla beraber dirsek teması içerisindesin, zihinsel temas içerisindesin. Ve seçime de onlarla beraber hazırlanıyorsun. Onun bir defa bu şekil bir sabiyi savunma noktasındaki olayı istismardan başka bir şey değildir. Bu konuda samimi değildir, bu konuda dürüst değildir. Bunun Adalet Bakanlığının kapısına giderek yaptığı tamamen şovdur. Hayatı şov. Önce sen şu dağa kaçırılmış yüzlerce kızın hesabını ver. Onların arkasında duranlarla beraber dirsek temasında olma, zihinsel temasta olma. Önce bunu çöz, bunu hallet. Onun için CHP’nin bu noktada herhangi bir samimiyeti yoktur. 6’lı masada bu gördüğünüz kişilerin de maalesef ondan farkı yoktur.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDE SADECE BAŞÖRTÜSÜ OLAYI YOK"

(Başörtüsü teklifi) Doğrusu ben olumlu gelişmeler bekliyorum. Yani olay 336 imzayla gitti ama Mecliste başta İYİ Parti olmak üzere buraya destekler gelecek diye düşünüyorum. Buna eğer HDP’den destek gelirse, buna da şaşmayın. Oradan da yeşil ışıklar yanıyor. Dolayısıyla CHP’den de gelecektir. Kaldı ki bu Anayasa değişikliğinde sadece başörtüsü olayı yok. Aile olayı var. Aile olayı parlamentodaki bütün siyasi partileri ciddi manada ilgilendiriyor. Çünkü bizim için aile kutsalımızdır. Doğrusu ben parlamentoda, kutsalımız olan aileyi dışlayacak bir parti göremiyorum. Şu ana kadar arkadaşlarımızın yaptıkları görüşmelerde de olumlu istikamette beyanlar var. Temennim odur ki Mecliste bu iş görüşme safhasına geldiğinde inşallah yanılmayız. Ve buradan olumlu neticeyi de alırız.

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Oğuzhan
15.12.2022 14:32
Soramazlar sorsalar aynısı karşılarında oturuyor , zaten o soru yasaklanmıştır sormayın diye.  
 
Havva,
15.12.2022 14:23
Ben kimim, neredeyim, aymazligina tam gaz ,hala badortu diyor ki başörtülü biri olarak red ediyorum ortumle oy devşirmeyin,başımız kapalı aklımız vicdanımız deyil,Hak Hukuk Adalet👍🇹🇷  
 
Hasan emmi
15.12.2022 14:20
İmam oğlunun adı bile onları korkutmaya yetiyor. Rte dün seçimi kaybetti. Bunun farkında. Ama etrafındakileri iyi gaz veriyor.  
 
TÜM YORUMLAR (18)
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