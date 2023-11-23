Türkiye sizi asla unutmayacak! Okul lojmanında şehit edilen 6 öğretmen anıldı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, 11 Eylül 1994'te PKK'lı teröristlerce okul lojmanında şehit edilen 6 öğretmen için anma programı düzenlendi.

KAYNAK: AA
Türkiye sizi asla unutmayacak! Okul lojmanında şehit edilen 6 öğretmen anıldı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinin Darıkent beldesinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda şehit öğretmenler Rüstem Şen, Metin Kaynar, Ali İhsan Çetinkaya, Mustafa Karınca, Buminhan Temizkan ve Vedat İnan'ın özgeçmişi okundu.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu programda, öğretmenler anısına yaptırılan şehitliğe karanfiller bırakıldı.

Anma törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

turkiye-sizi-asla-unutmayacak-okul-lojmaninda-sehit-edilen-6-ogretmen-anildi-yenicag-1.jpg

turkiye-sizi-asla-unutmayacak-okul-lojmaninda-sehit-edilen-6-ogretmen-anildi-yenicag-2.jpg

turkiye-sizi-asla-unutmayacak-okul-lojmaninda-sehit-edilen-6-ogretmen-anildi-yenicag-3.jpg

İlgili Haberler
Aybüke;Öğretmen Oldum ben filminin fragmanı ağlattı. PKK'lı teröristlerce şehit edilmişti
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatı film oluyor
Seni unutturmayacağız. Şehit Aybüke Öğretmen mezarı başında anıldı
Mağusa Limanı türküsünü şehit öğretmen Aybüke Yalçın gibi hiç kimse okuyamadı
Öne Çıkanlar
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın 20 gün önce açıkça Cumhuriyete başkaldırdığı ortaya çıktı
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın 20 gün önce açıkça Cumhuriyete başkaldırdığı ortaya çıktı
Hakim 'Fatih Terim fonunda 1 numara kim' diye sordu. Seçil Erzan kimi açıkladı
Hakim 'Fatih Terim fonunda 1 numara kim' diye sordu. Seçil Erzan kimi açıkladı
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Ağrı Dağı'nın zirvesinde şaşırtan görüntü Yaşam
Ağrı Dağı'nın zirvesinde şaşırtan görüntü
Irak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı terörist teslim oldu Gündem
Irak'ın kuzeyinde 1 PKK'lı terörist teslim oldu
Fenerbahçe ayaklandı. 43 imzayla istifaya davet edildi Spor
Fenerbahçe ayaklandı. 43 imzayla istifaya davet edildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan dikkat çeken çıkış. 50+1 tartışmaları siyaset arenasını sardı Gündem
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan dikkat çeken çıkış. 50+1 tartışmaları siyaset arenasını sardı
Kayseri'de polis memurunun şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin 8 sanık hakkında iddianame hazırlandı Gündem
Kayseri'de polis memurunun şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin 8 sanık hakkında iddianame hazırlandı
Somali'deki sel felaketinde ölü sayısı 96'e çıktı Dünya
Somali'deki sel felaketinde ölü sayısı 96'e çıktı
Kışın mutlaka bunları tüketin Sağlık
Kışın mutlaka bunları tüketin