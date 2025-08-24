Türkiye tarihinde ilk kez uygulanıyor! Kenarda altını olanlar dikkat

Kapalıçarşı esnafında yaşanan bu durum sebebiyle altın alımlarının düşüp düşmeyeceğine yönelik endişe taşıyor. Türkiye'de üretilen çeyrek altınlardan çok zor ayrılan altın türü, ayarının düşürülmesi ve belirli bir standartta üretilmemesi nedeniyle kuyumcuların büyük zarara uğramasına neden oluyor. Altın alım-satım işlemi yapan esnaflar, Suriye altınını ayırt edebilmek için yıllar sonra yeniden mihenk taşlarını tezgahlara çıkarma kararı aldı.

Türkiye'de sarrafiye sınıfı altınların üretimi yalnızca Darphane tarafından sağlanırken, çevre ülkelerde bu tür bir kısıtlama olmaması son günlerde kuyumcularda büyük bir karışıklık yaşanmasına neden oldu.



YILLAR SONRA YENİDEN TEZGAHLARDA

Türkiye'de üretilen çeyrek altınlara benzer yapısıyla usta kuyumcular tarafından dahi kolaylıkla fark edilemeyen Suriye altınları piyasayı tedirgin etti. Düşük ayarda üretilerek satışa sunulan altınları ayırt edebilmek adına son haftalarda altın alım-satım işlemlerini ince eleyip dokuyan kuyumcular, söz konusu altınları satın almamak için mihenk taşlarını yeniden tezgahlara çıkardı.

