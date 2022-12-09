Türkiye tarikattaki çocuk istismarı skandalıyla sarsılırken Ali Erbaş Moskova'da cuma namazı kıldırdı

Türkiye günlerdir, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken “evlendirerek” 29 yaşındaki Kadir İstekli'nin istismar etmesini; H.K.G'nin anne ve babasının da istismara izin vermesini konuşuyor.

Tarikatlarda yaşanan istismar vakalarına bir yenisinin eklendiği olayla ilgili, Türkiye'ye ayağa kalkmışken, tarikatlarla ilgili adım atılması çağrıları yükseliyor.

ERBAŞ, MOSKOVA'DA NAMAZDA

Konunun en yakın muhataplarından olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konunun ilk ortaya çıktığı günlerde sessizliğini korudu.

Erbaş'ın ve Diyanet'in adım atıp atmayacağı merak konusuyken; Anadolu Ajansı, Ali Erbaş'ın Rusya’da Moskova Merkez Camisi’nde ezan okudu, hutbe irat etti ve cuma namazı kıldırdığını duyurdu.

HUTBEDE AİLE VURGUSU

Cuma namazı vakti girince ezan okuyan Erbaş, cuma hutbesini irat etti.

Erbaş, İslam dininin toplumun bütün fertleriyle iyilik ve adalet esasına dayalı ilişkiler kurmayı emrettiğini, barış ve esenlik içinde yaşamayı tavsiye ettiğini vurgulayarak, şunları aktardı:

“Şüphesiz en önemli sorumluluk alanlarımızdan biri de ailemizdir. Zira aile, insanın fıtratının, şerefinin ve neslinin korunması noktasında vazgeçilmez bir kurumdur, bir hayat ve ahlak mektebidir. Ferdi ve içtimai huzurun gerçekleşmesi, ancak sağlam temellere dayanan aile kurumuyla mümkündür.”

"ALGI OPERASYONU"

Aile müessesesinin günümüzde küresel düzeyde ciddi tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Erbaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Algı operasyonlarıyla insanın selim fıtratına aykırı durum ve tutumların propagandası yapılmakta; ailevi değerleri örseleyen ve aile kurumunu sarsan pek çok yıkıcı etken zihinleri kuşatmaktadır. Bu itibarla, aileyi tehdit eden her türlü anlayış, düşünce, akım ve sapkınlıklar karşısında sağlam bir duruş sergilemek, aile yapımızı tehdit eden zararlı akımlara karşı beraberce tedbirler almak, inancımızın bizlere yüklediği hayati bir mesuliyettir."