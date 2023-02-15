15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu

Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu

Çok sayıda televizyon kanalında canlı yayınlanan 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasının sunucularından olan Müge Anlı'nın makyajı tepki çekince bir anda yayından uçtu.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 21:09
Takip Et

Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı tepki çeken Müge Anlı bir anda yayından uçtu

Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu
+
Aa
-

Televizyon Yayıncıları Derneği olarak Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını gerçekleştiriyor. Depremin 10. gününde yaraları sarmak için katkıda bulunmak isteyen ekran başındaki izleyiciler yardımlarını canlı yayında iletiyorlar.

Kahramanmaraş merkez olmak üzere 10 ili vuran 6 Şubat depremi ardından Türkiye Tek Yürek ortak yayın ile yardım gecesi düzenleniyor. Bu önemli geceye ünlü isimler de eşlik ediyor. 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:00'de başlayan  gecede STAR, ATV, KANAL D, SHOW, TV8, FOX, TRT, KANAL 7 ve SZC TV Türkiye Tek Yürek ortak yayını gerçekleştiriliyor. 

MÜGE ANLI'NIN MAKYAJI TEPKİ ÇEKTİ

Yardım gecesinin sunucularından olan Müge Anlı'nın yaptığı makyaj işte büyük tepki çekti. Sosyal medyada çok sayıda eleştiri alan Müge Anlı bir anda canlı yayından uçtu.

Müge Anlı tekrar ekrana çıkmadı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
1
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
2
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
3
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
4
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
5
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
6
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
7
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Basel'den Trabzonspor maçı öncesi flaş karar
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü Bertuğ Yıldırım'ın yeni takımı belli oldu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü Bertuğ Yıldırım'ın yeni takımı belli oldu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü Bertuğ Yıldırım'ın yeni takımı belli oldu
﻿Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a çıktı
﻿Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a çıktı
﻿Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a çıktı
﻿Hatayspor'dan Ferencvaros'a transfer
﻿Hatayspor'dan Ferencvaros'a transfer
﻿Hatayspor'dan Ferencvaros'a transfer
﻿Ligden çekilen Hatayspor'da ayrılıklar başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe talip oldu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'da ayrılıklar başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe talip oldu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'da ayrılıklar başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe talip oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.