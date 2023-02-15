Müge Anlı'nın Türkiye Tek Yürek yayınındaki makyajı büyük tepki çekti: Canlı yayından bir anda uçtu

Televizyon Yayıncıları Derneği olarak Türkiye Tek Yürek Ortak Yayını gerçekleştiriyor. Depremin 10. gününde yaraları sarmak için katkıda bulunmak isteyen ekran başındaki izleyiciler yardımlarını canlı yayında iletiyorlar.



Kahramanmaraş merkez olmak üzere 10 ili vuran 6 Şubat depremi ardından Türkiye Tek Yürek ortak yayın ile yardım gecesi düzenleniyor. Bu önemli geceye ünlü isimler de eşlik ediyor. 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:00'de başlayan gecede STAR, ATV, KANAL D, SHOW, TV8, FOX, TRT, KANAL 7 ve SZC TV Türkiye Tek Yürek ortak yayını gerçekleştiriliyor.

MÜGE ANLI'NIN MAKYAJI TEPKİ ÇEKTİ

Yardım gecesinin sunucularından olan Müge Anlı'nın yaptığı makyaj işte büyük tepki çekti. Sosyal medyada çok sayıda eleştiri alan Müge Anlı bir anda canlı yayından uçtu.

Müge Anlı tekrar ekrana çıkmadı.