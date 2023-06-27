Türkiye ve Arjantin aynı tuvalde buluştu

Buenos Aires'e özgü süsleme sanatı "fileteado portenyo" ile geleneksel Türk sanatı "ebru" aynı tuvalde kullanıldı.

Türkiye ve Arjantin aynı tuvalde buluştu

Arjantin Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye'nin eşsiz kültürel öğelerini, Türk kültürünü ilgi odağı haline getirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Buenos Aires'te, süsleme sanatı "fileteado portenyo" ile geleneksel Türk sanatı "ebru" aynı tuvalde buluşturuldu.

Süsleme sanatları için Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel El Sanatları Programı Öğretim Görevlisi Betül Kayhan ve Fileteado portenyo sanatçısı Mariel Banquero, Buenos Aires YEE'de bir araya geldi.

Düzenlenen atölye ile her iki sanattan izler taşıyan eserler ortaya konuldu.

"ENSTİTÜYÜ VE ARJANTİN KÜLTÜRÜNÜ TANIMAK AÇISINDAN İNANILMAZ BİR DENEYİM OLDU"

Fileteado sanatçısı Mariel Banquero, iki sanat arasındaki uyuma dikkati çekerek, "Bu iki sanatın çok iyi şekilde bir arada olduğu kanısındayım çünkü yaptığımız çeşitli çalışmalar, bizi boyalar ve şekiller arasında uyum aramaya itti. Tüm kültürler arasında ortak bir zemin ve birliktelik bulmak mümkündür." ifadesini kullandı.

Betül Kayhan da ebru ve fleteado sanatının birleşiminin, iki kültürün buluşması şeklinde değerlendirilebileceğini belirterek, "Bu muhteşem sanatı öğrenme fırsatının yanı sıra Enstitüyü ve Arjantin kültürünü tanımak açısından da inanılmaz bir deneyim oldu." dedi.

"SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS"

Farklı kültürlere ait süsleme sanatlarının kendilerini bir araya getirdiğini vurgulayan Kayhan, farklı kültürleri bir potada birleşmesine katkı sunduğu için YEE'ye teşekkür etti.

Buenos Aires'te devam eden atölye kapsamında ortaya çıkan eserler, düzenlenecek sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

UNESCO tarafından 2014'te "Somut Olmayan Kültürel Miras" listesine alınan ebru sanatının ardından 2015'te de Buenos Aires'e özgü "fileteado portenyo" aynı listeye dahil edilmişti.

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