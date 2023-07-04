Türkiye ve Danimarka arasında başsız heykel krizi

Türkiye, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'taki bir müzede sergilenen Roma İmparatoru Septimius Severus'un gerçek boyuttaki bronz heykelinin başını geri istiyor.

Euronews Türkçe’nin haberine göre, gövdesi ABD'den getirilen İmparator Severus'un başının Danimarka tarafından Türkiye'ye iade edilmemesi, iki ülke arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor.

MS 145 - 211 yılları arasında yaşamış olan Roma İmparatoru'nun heykeli kısa bir süre önce başı eksik olarak Türkiye'ye geri gönderilmişti.

Heykel halihazırda Antalya Müzesi'nde bulunuyor. Türkiye, tarihi eserin bütünlüğünün sağlanması için bastırmayı sürdürüyor.

New York Metropolitan Müzesi'nde sergilenen Türkiye'nin ödünç verdiği heykelin Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nde 1960'lı yıllarda yapılan kaçak kazı sırasında bulunduğu ve yurt dışına kaçırıldığına inanılıyor.

Türk yetkililer, eksik başın Danimarka'nın başkentinde olduğunu ve 50 yılı aşkın bir süredir Kopenhag'daki Ny Carlsberg Glyptotek Müzesi'nde sergilendiğini belirtiyor.

Glyptotek Müzesi koleksiyon direktörü Rune Frederiksen ise AFP'ye verdiği demeçte, "Bu iki şeyin birbirine ait olduğuna ikna olmuş değiliz. Mevcut belgeler (kanıtlar) çok güçlü değil, gövde ve başın kırıklarını karşılaştırmamız gerekiyor" sözleriyle Ankara'nın talebine olumlu dönüş yapmayacaklarının sinyallerini verdi.

Yine 1979 yılında eski bir müze küratörü, yaptığı değerlendirmede, 1970'te nereden geldiğine dair herhangi bir bilgi olmadan satın alınan başın, özel bir Amerikan koleksiyonundaki başı kesilmiş bir heykele ait olduğu tahmininde bulunmuştu.

Hatta iki bronz parça bir sergi için bir araya getirilmişti.

Frederiksen, "Baş, gövdeye, bir direğin başın boynuna yerleştirilmesi ve iki parçanın birbirine yaklaşması için gövdeye takılması şeklinde takıldı" diye konuştu.

“ZAMAN ALACAK”

Frederiksen'e göre, bu bir araya getirme, iki parçanın birlikte olmaları gerektiğini kesin olarak kanıtlamıyor. Müze yetkilisi, "Birbirlerine ait olmadıklarını söylemiyorum. Sadece 25-30 yıl önce katalogları yazdığımız zamanki kadar emin olmadığımızı söylüyorum" ifadesini kullandı.

Danimarka müze koleksiyonlarını içeren kataloglar, "kompozisyon ya da yapı açısından baş ve gövdenin aynı heykele ait olmasını engelleyen hiçbir durum olmadığını" ortaya koyuyor. Fransa'nın Marsilya kentinde bulunan Aix-Marseille Üniversitesi'nden arkeolog Guillaume Biard'a göre, başın kökenini kesin olarak belirleyecek belgelenmiş bir kanıt bulunmuyor.

Biard, 'bir dönem New York Metropolitan Müzesi'nde sergilenen ve Türkiye'ye iade edilen gövdenin Bubon'daki imparatorluk kültü tapınağı Sebasteion'dan geldiğinin açık olduğunu' ifade etti.

Öte yandan Türk yetkililer başın kökeninin tartışmalı olmadığının altını çiziyor ve baş ve gövdenin ölçümlerini yapan Türk arkeolog Jale İnan'ın çalışmalarına atıfta bulunuyor.

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'nden bir yetkili yaptığı açıklamada, "Bronz heykel Bubon'dan geliyor. Türkiye'den gelen tüm objeler gibi bunun da iadesini istiyoruz." açıklamasında bulundu. Glyptotek ile görüşmelerin başladığının altını çizen Türk diplomat, "Prosedür başlatıldı. Talebimizi dile getirdik ama bu zaman alacak" diye konuştu.