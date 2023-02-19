19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Osasuna taraftarından saygı duruşunda Vinicius'a çirkin söylem

Osasuna taraftarından saygı duruşunda Vinicius'a çirkin söylem

Real Madrid'in Osasuna ile karşılaşacağı maç öncesi Türkiye ve Suriye'deki depremler için saygı duruşu yapılırken, Osasuna taraftarı Vinicius Junior'a çirkin bir tezahürat yaptı.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 14:40
Takip Et

Türkiye ve Suriye'deki depremler için saygı duruşu sırasında Osasuna taraftarından Vinicius'a çirkin söylem

Osasuna taraftarından saygı duruşunda Vinicius'a çirkin söylem
+
Aa
-

İspanya La Liga'da Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı 2-0 mağlup etti.

Bu maç öncesi Türkiye'deki depremler için saygı duruşunda bulunulurken, Osasunalı bir taraftar, Real Madridli Vinicius Junior'a çirkin söylemlerde bulundu.

Osasunalı taraftarlar, bir dakikalık saygı duruşu sırasında, Vinicius'a 'o.... çocuğu' ve 'öl Vinicius' söylemlerinde bulundu.

Real Madrid Courtouis açıklamasında; ''Bir dakikalık saygı duruşunda 'o.... çocuğu' ve 'öl Vinicius' şarkılarını söylediler. Anne ve babaların çocuklarıyla bunu yaptığını görmek utanç verici.  Vini'ye bakmayı bırakıp insanlara bakmanın zamanı geldi.'' ifadelerini kullandı.

MAÇTAN SONRA PAYLAŞIM YAPTI
Vinicius Junior, maçtan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "Hakaretler devam ediyor ama dans da öyle. Liverpool'da görüşürüz" ifadelerine yer verdi.

Real Madrid, Salı günü Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile karşılaşacak.

ANCELOTTI SERT TEPKİ GÖSTERDİ
Bir dakikalık saygı duruşu sırasında yapılan çirkin söylem, tüm statta duyuldu.

Real Madrid teknik direktörü Ancelotti saldırganı eleştirdi:

"Bir dakikalık saygı duruşunda olanlardan endişe etmeliyiz ama bu bana Türkiye ve Suriye'ye saygısızlık gibi geliyor."

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
1
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
2
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
3
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
4
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
5
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
6
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
7
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Umman'da deprem
﻿Umman'da deprem
﻿Umman'da deprem
﻿Depremzede çiftçiye ekonomik destek
﻿Depremzede çiftçiye ekonomik destek
﻿Depremzede çiftçiye ekonomik destek
﻿İslahiye'de yıkılan binalara ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
﻿İslahiye'de yıkılan binalara ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
﻿İslahiye'de yıkılan binalara ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
﻿Kılıç Milli Takımı Dünya üçüncüsü 
﻿Kılıç Milli Takımı Dünya üçüncüsü 
﻿Kılıç Milli Takımı Dünya üçüncüsü 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.