Osasuna taraftarından saygı duruşunda Vinicius'a çirkin söylem

İspanya La Liga'da Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı 2-0 mağlup etti.

Bu maç öncesi Türkiye'deki depremler için saygı duruşunda bulunulurken, Osasunalı bir taraftar, Real Madridli Vinicius Junior'a çirkin söylemlerde bulundu.

Osasunalı taraftarlar, bir dakikalık saygı duruşu sırasında, Vinicius'a 'o.... çocuğu' ve 'öl Vinicius' söylemlerinde bulundu.

Real Madrid Courtouis açıklamasında; ''Bir dakikalık saygı duruşunda 'o.... çocuğu' ve 'öl Vinicius' şarkılarını söylediler. Anne ve babaların çocuklarıyla bunu yaptığını görmek utanç verici. Vini'ye bakmayı bırakıp insanlara bakmanın zamanı geldi.'' ifadelerini kullandı.

MAÇTAN SONRA PAYLAŞIM YAPTI

Vinicius Junior, maçtan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "Hakaretler devam ediyor ama dans da öyle. Liverpool'da görüşürüz" ifadelerine yer verdi.

Real Madrid, Salı günü Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile karşılaşacak.

ANCELOTTI SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Bir dakikalık saygı duruşu sırasında yapılan çirkin söylem, tüm statta duyuldu.

Real Madrid teknik direktörü Ancelotti saldırganı eleştirdi:

"Bir dakikalık saygı duruşunda olanlardan endişe etmeliyiz ama bu bana Türkiye ve Suriye'ye saygısızlık gibi geliyor."