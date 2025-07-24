Türkiye yarın yine zamla uyanacak. Araç sahiplerine bir şok daha

Zamlar altında ezilen vatandaşa ÖTV'den sonra bir darbede akaryakıt fiyatlarından gelecek. Bu gece yarasından sonra saatler 00.01'i gösterdiğinde otogaza 45 kuruş zam yapılacak. Son dakika değişikliği olmazsa zam oranı pompa fiyatlarına yansıyacak.

Otogaz İstanbul Avrupa Yakası’nda 26 lira 06 kuruşa, Anadolu Yakası’nda 25 lira 46 kuruşa, Ankara’da 25 lira 96 kuruşa, İzmir’de 25 lira 91 kuruşa satılıyor.

45 kuruş zam sonrası en ucuz yakıt olan otogaz İstanbul Avrupa Yakası’nda 26 lira 51 kuruşa, Anadolu Yakası’nda 25 lira 91 kuruşa, Ankara’da 26 lira 41 kuruşa, İzmir’de 26 lira 36 kuruşa depolara doldurulacak.

Zamdan şimdilik etkilenmeyen motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası’nda 53 lira 67 kuruşa, Anadolu Yakası’nda 53 lira 55 kuruşa, Ankara’da 54 lira 55 kuruşa, İzmir’de ise 51 lira 91 kuruşa satılıyor.

Benzin fiyatları ise İstanbul Avrupa Yakası’nda 51 lira 33 kuruşa, Anadolu Yakası’nda 51 lira 18 kuruşa, Ankara’da 52 lira 02 kuruşa, İzmir’de 52 lira 36 kuruşa depolara dolduruluyor.

Allah iktidardaki partilere zeval vermesin diyen bir vatandaş "Onlar olmasa her geçen günümüzü arar olamazdık. Sayelerinde yarınımızın ne olacağından belirsiz yaşıyoruz. Her şeye zam yap ardından da cari açığı kapatıyoruz açıklaması yap. Almanya bizi kıskanıyor diyorlar birde. Neyimiz var da neyimizi kıskansınlar " diye ironi yaptı.