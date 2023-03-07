Başkan arayışındayken bırakın insanların yaşını, mezhebini, boyunu, posunu, bize gereken, bu ülkeye lazım olan nedir onu sorun önce?

Bu ülke 2013'ten beri her gün geri gidiyor…

Eğitim yozlaştı, liyakat bitti, ekonomi kaliteli iş gücünden uzak kaldı. Üretimi bıraktık, tüketimle yalancı başarı hikayeleri yazdık.

Beton ve rant büyümenin adı oldu… Ama sonunda üretmekten vazgeçen ülke olarak dış risklere açık hâle geldik…

2020 Mart ayında önce Kovid vurdu…

Hazırlıksız bir devlet mekanizmasını gördük, vatandaşlarımız aylarca maskeye, kolonyaya ulaşamadı. Aşılar aylar sonra geldi.

Bu süreçte milyonlar işsiz kaldı, işverenler iflas etti, esnaf, zanaatkar, resmen bitti…

Bu etkiler geçmeden Rusya-Ukrayna savaşı ile enerji maliyetleri kuş oldu uçtu…

Zaten yapısal enflasyon varken bu sefer de dış alemden gelen enerji maliyetleri halkı daha da ezmeye başladı…

Hükümet ne yaptı peki? Zengini zengin, fakiri daha fakir yapacak faiz indirimleri ile sermayeye para akıtırken, kur kopup gitti bunun altında yine halk kaldı.

Ağır bir enflasyon halkı yaşamdan bezdirirken, bu sefer Kahramanmaraş depremi vurdu…

Üç gün boyunca devlet sahaya inemedi, insanlar molozlar altında bağıra bağıra soğuktan donarak öldü…

Bütün bu trajediler bize bir ders vermedi mi? Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin bize yaramadığı açık değil mi?

O zaman bu noktada odaklanmamız gereken konu isimlerden ziyade sistemi değiştirmek olmalıdır.

Birlikten kuvvet doğar atalarımızın bu sözünü unutmayalım!

Halkın şu veya bu şekilde sistemi değiştirme kararında olduğunu, bunu mümkün kılacak siyasi ve siyaseti destekleyeceğini, buna karşı duranları da affetmeyeceğini unutmayalım.

Netice bellidir: Türkiye yeni bir sayfa açacak…